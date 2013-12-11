加拿大经济：央行称房市失衡及家庭债务偏高仍对金融稳定构成风险

标题新闻：法国政府将今年公共赤字/GDP目标从2.7%上调至2.8%，料到2020年降至1.3%-回声报
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路透渥太华12月10日 - 加拿大央行周二指出，消费者负债激增，房屋市场强劲，对加拿大的金融稳定带来的风险“在升高”，但整体危险程度已较六个月前降低。
“家庭负债水准偏高及房市失衡，是加拿大需应对的最重大国内弱点。”加拿大央行在其半年度金融系统评估报告指出。
报告称，这些风险可能让加拿大人难以招架不利的宏观经济冲击，以及房市的急遽修正。
央行将加拿大金融系统整体风险程度从“高”降为“偏高”，称原因包括因欧元区持续趋于稳定且开始温和复苏等。加拿大央行表示，尽管欧洲前景转佳，但仍是加拿大面对的最大威胁。
周二的报告是加拿大央行自2011年12月以这种方式开始分类风险以来，首次认为整体风险程度下滑。
随着银行业改革和欧元区其他改革继续进展，整体风险程度还可能进一步降低。尽管如此，央行的报告还称，如果发达经济体当前低利率环境持续的时间比预期要久，风险可能增加。(完) (编译 张若琪 审校 张明钧)
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