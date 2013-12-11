全球商品：德意志银行关停铁矿石互换交易，淡出大宗商品现货市场

美国FED：三家地区联储在3月9日会议上要求保持贴现率不变-会议记录
路透华盛顿4月11日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。
路透伦敦12月10日 - 德意志银行(Deutsche Bank) 目前已经关闭其铁矿石互换交易业务，这是该银行退出大宗商品现货业务战略的一部分。目前该行仅保留了有限的大宗商品衍生品交易。
据行业消息人士称，德意志银行已经裁掉其铁矿石互换部门。上周，该银行宣布，由于监管趋紧而且利润空间变小，将退出大宗商品业务。
“德银保留的衍生品业务不包括铁矿石，”一名行业消息人士称。
德意志银行发言人拒绝置评。
在德银退出铁矿石衍生品之前，高盛(Goldman Sachs) 和摩根士丹利(Morgan Stanley) 均准备撤离该业务，这个领域的主要金融机构只剩下瑞士信贷和麦格理集团。
德意志银行上周表示将在能源、农产品、基本金属、煤炭和铁矿石交易方面砍掉200个岗位，仅保留贵金属及其他为数有限的金融衍生品交易员。
和瑞士信贷一样，德意志银行也是2008年最早进入铁矿石互换市场的机构之一，但行业人士坚持认为其退出对成交量影响不大。
其他消息人士指出，大部分银行已经撤离铁矿石互换交易，但仍有来自矿商、批发商、钢厂、钢铁消费者和基金的广泛兴趣。(完) (编译 朱晓军; 审校 李春喜)
路透华盛顿4月11日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。
* 美国可能采取军事行动被认为将阻碍推出财政刺激举措 * 美国30年期公债收益率触及1月以来最低水平 * 美国财政部标售200亿美元10年期公债，需求疲弱 路透纽约4月11日 - 美国公债价格周二反弹，30年期公债收益率触及 近三个月低位，因对法国总统大选的忧虑再现，且美国对叙利亚和朝鲜可 能采取军事行动，激发对公债的避险需求。 但公债收益率跌幅有限，因投资者和交易商卖出，为本周560亿美元 的公债供应做准备，其中包括了周二标售的200亿美元10年期公债。 因庆祝逾越节，且复活节假期即将到来，市场交投清淡。美国金融市 场周五将因耶稣受难日假日关闭。 “今天的催化剂主要是地缘政治，对叙利亚和朝鲜的担忧情绪加重， ”RBC Wealth Management美国固定收益首席策略师Craig Bishop称。 朝鲜国家媒体周二警告称，如美国有任何侵略迹象，将对美国实施核 打击。 白宫也暗示，若叙利亚政府再次使用化学武器，或部署桶装炸弹，将 对进一步打击叙利亚持开放态度。
根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点；标准普尔500指数收跌3.38点，或0.14%，至2,353.78点；纳斯达克指数收挫14.15点，或0.24%，至5,866.77点。(完) (编译 刘静；审校 李军)