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市场报道 | 2013年 12月 11日 星期三 10:49 BJT

全球商品：德意志银行关停铁矿石互换交易，淡出大宗商品现货市场

路透伦敦12月10日 - 德意志银行(Deutsche Bank) 目前已经关闭其铁矿石互换交易业务，这是该银行退出大宗商品现货业务战略的一部分。目前该行仅保留了有限的大宗商品衍生品交易。

据行业消息人士称，德意志银行已经裁掉其铁矿石互换部门。上周，该银行宣布，由于监管趋紧而且利润空间变小，将退出大宗商品业务。

“德银保留的衍生品业务不包括铁矿石，”一名行业消息人士称。

德意志银行发言人拒绝置评。

在德银退出铁矿石衍生品之前，高盛(Goldman Sachs) 和摩根士丹利(Morgan Stanley) 均准备撤离该业务，这个领域的主要金融机构只剩下瑞士信贷和麦格理集团。

德意志银行上周表示将在能源、农产品、基本金属、煤炭和铁矿石交易方面砍掉200个岗位，仅保留贵金属及其他为数有限的金融衍生品交易员。

和瑞士信贷一样，德意志银行也是2008年最早进入铁矿石互换市场的机构之一，但行业人士坚持认为其退出对成交量影响不大。

其他消息人士指出，大部分银行已经撤离铁矿石互换交易，但仍有来自矿商、批发商、钢厂、钢铁消费者和基金的广泛兴趣。(完) (编译 朱晓军; 审校 李春喜)
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