台湾货币市场：12月12日及本提存期资金预期变化一览表

金属期市：期铜触及两周低点，期锌跌至三个月最低
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
路透台北12月12日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期630.00亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
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(本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期4兆(万亿)3,595.00亿台币 ：(单位：亿台币)
12/13 719.35
12/14 14.00
12/16 6,448.00
12/17 4,200.00
12/18 1,704.50
12/19 3,941.00
12/20 877.00
12/23 2,128.50
12/24 841.00
12/25 592.50
12/26 3,354.85
12/27 3,590.85
12/30 3,934.80
12/31 1,597.70
01/01 3,750.10
01/02 757.00
01/03 5,143.85
--公债付息6.3750亿台币
12/28 99甲9期3息6.3750亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--12/16：发行两年期央行存单，预计金额100亿台币，13日标售。
--12/27：发行财102-13期364天期国库券，预计金额350亿台币，26日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
*表新增及修正 (完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
路透伦敦4月11日 - 指标避险德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透4月11日 - 美国农业部(USDA)周四公布的月度全球农作物供需报 告中主要资讯如下: 全球供需预估 2016/17 2015/16 4月 3月 4月 小麦(百万吨) 澳洲产量 35.00 35.00 24.17 澳洲出口 25.00 25.50 16.12 阿根廷产量 16.00 16.00 11.30 阿根廷出口 10.10 10.10 9.60 欧盟产量 144.66 144.66 160.00 欧盟出口 26.50 25.50 34.69 加拿大产量 31.70 31.70 27.59 加拿大出口 20.00 20.50 22.13