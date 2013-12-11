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货币新闻 | 2013年 12月 11日 星期三 12:29 BJT

更正-芝加哥期市：小麦微涨，上日创三个月最大单日跌幅

(更正：因英文有误，标题和内文第一段...创"四个月"最大单日跌幅...请改为“三个月”)

路透悉尼12月11日 - 美国小麦期货周三微涨，上日创三个月最大单日跌幅，因全球产量预测超过预期。

芝加哥期货交易所(CBOT)3月小麦合约 升0.1%，至每蒲式耳6.39-1/4美元；周二收跌1.81%，为9月13日以来最大单日跌幅。

现货小麦 周二触及9月12日以来最低位每蒲式耳6.26-1/2美元。

1月大豆期货 持平于13.39美元，周二下跌0.35%。

3月玉米期货 下跌0.23%，报每蒲式耳4.35美元，前一交易日上涨2.2%。

美国农业部将全球小麦库存预估上调430万吨，至1.8278亿吨，分析师此前预计全球库存为1.7911亿吨。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 639.25 0.50 +0.08% -1.80% 659.69 24

CBOT玉米 435.00 -1.00 -0.23% +0.17% 432.25 60

CBOT大豆 1339.00 0.75 +0.06% +1.02% 1299.18 65

CBOT稻米 $15.55 -$0.01 -0.06% +0.03% $15.62 41

美国原油 $98.47 -$0.04 -0.04% +1.16% $94.94 72

汇率

欧元/美元 $1.375 $0.002 +0.12% +0.36%

美元/澳元 0.914 0.003 +0.34% +0.47%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 石冠兰)
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