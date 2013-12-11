更正-芝加哥期市：小麦微涨，上日创三个月最大单日跌幅

《全球汇市》美元兑日圆触及近五个月低位，因地缘政治风险
“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
(更正：因英文有误，标题和内文第一段...创"四个月"最大单日跌幅...请改为“三个月”)
路透悉尼12月11日 - 美国小麦期货周三微涨，上日创三个月最大单日跌幅，因全球产量预测超过预期。
芝加哥期货交易所(CBOT)3月小麦合约 升0.1%，至每蒲式耳6.39-1/4美元；周二收跌1.81%，为9月13日以来最大单日跌幅。
现货小麦 周二触及9月12日以来最低位每蒲式耳6.26-1/2美元。
1月大豆期货 持平于13.39美元，周二下跌0.35%。
3月玉米期货 下跌0.23%，报每蒲式耳4.35美元，前一交易日上涨2.2%。
美国农业部将全球小麦库存预估上调430万吨，至1.8278亿吨，分析师此前预计全球库存为1.7911亿吨。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 639.25 0.50 +0.08% -1.80% 659.69 24
CBOT玉米 435.00 -1.00 -0.23% +0.17% 432.25 60
CBOT大豆 1339.00 0.75 +0.06% +1.02% 1299.18 65
CBOT稻米 $15.55 -$0.01 -0.06% +0.03% $15.62 41
美国原油 $98.47 -$0.04 -0.04% +1.16% $94.94 72
汇率
欧元/美元 $1.375 $0.002 +0.12% +0.36%
美元/澳元 0.914 0.003 +0.34% +0.47%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 石冠兰)
“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
路透华盛顿4月11日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。
* 美国可能采取军事行动被认为将阻碍推出财政刺激举措 * 美国30年期公债收益率触及1月以来最低水平 * 美国财政部标售200亿美元10年期公债，需求疲弱 路透纽约4月11日 - 美国公债价格周二反弹，30年期公债收益率触及 近三个月低位，因对法国总统大选的忧虑再现，且美国对叙利亚和朝鲜可 能采取军事行动，激发对公债的避险需求。 但公债收益率跌幅有限，因投资者和交易商卖出，为本周560亿美元 的公债供应做准备，其中包括了周二标售的200亿美元10年期公债。 因庆祝逾越节，且复活节假期即将到来，市场交投清淡。美国金融市 场周五将因耶稣受难日假日关闭。 “今天的催化剂主要是地缘政治，对叙利亚和朝鲜的担忧情绪加重， ”RBC Wealth Management美国固定收益首席策略师Craig Bishop称。 朝鲜国家媒体周二警告称，如美国有任何侵略迹象，将对美国实施核 打击。 白宫也暗示，若叙利亚政府再次使用化学武器，或部署桶装炸弹，将 对进一步打击叙利亚持开放态度。