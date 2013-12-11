全球经济：美联储若渐进缩减刺激举措，则新兴市场能够应对--世行行长

标题新闻：法国政府将今年公共赤字/GDP目标从2.7%上调至2.8%，料到2020年降至1.3%-回声报
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路透华盛顿12月10日 - 世界银行行长金墉周二表示，只要美国联邦储备理事会(FED/美联储)大规模货币刺激政策的撤出是渐进式的，那么新兴市场就能应对。
“如果缩减是在较长期内进行，像我们期望中的那样渐进出现...我们认为新兴经济体，尤其是贫穷国家是可以适应的，”金墉在华盛顿经济俱乐部发表演讲后对记者表示。
对于贝南克决定早在5月就谈及缩减刺激举措的作法，金墉为其辨解。贝南克的言论搅乱了市场并引发对美联储沟通有效性的质疑声音。
金墉称，“我们认为他在事情发生前就提早沟通的作法非常正确。”(完) (编译 石冠兰 审校 戴素萍)
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路透约翰内斯堡4月11日 - 南非兰特周二上涨，因美元普跌，以及南非高等法院将考虑，对总统祖马的不信任投票是否采用不记名方式进行。