全球经济：美联储若渐进缩减刺激举措，则新兴市场能够应对--世行行长

路透华盛顿12月10日 - 世界银行行长金墉周二表示，只要美国联邦储备理事会(FED/美联储)大规模货币刺激政策的撤出是渐进式的，那么新兴市场就能应对。

“如果缩减是在较长期内进行，像我们期望中的那样渐进出现...我们认为新兴经济体，尤其是贫穷国家是可以适应的，”金墉在华盛顿经济俱乐部发表演讲后对记者表示。

对于贝南克决定早在5月就谈及缩减刺激举措的作法，金墉为其辨解。贝南克的言论搅乱了市场并引发对美联储沟通有效性的质疑声音。