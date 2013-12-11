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货币新闻 | 2013年 12月 11日 星期三 11:43 BJT

新债招标：中国七年续发国债收益率4.6176%，再创逾九年高点--业内人士

路透上海12月11日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币七年期续发固息国债，中标收益率为4.6176%，低于此前市场预测均值4.67%，不过仍再创逾九年新高。

业内人士并透露，该债边际中标收益率为4.6616%，首场投标倍数为2.11倍。

今日招标新债为今年第20期七年品种第二次续发。本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。按年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，并进行甲类成员追加投标。

该期债12月12日至12月16日进行分销；12月18日起与原发行部分合并上市交易。

财政部今年第20期记账式附息国债 从2013年10月17日开始计息，票面利率4.07%。（完） (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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