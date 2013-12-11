全球商品：托克称无意出售仓储业务，驳斥分拆传闻

《全球汇市》美元兑日圆触及近五个月低位，因地缘政治风险
“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
路透伦敦12月10日 - 独立大宗商品贸易公司托克(Trafigura)表示没有出售仓储业务的计划，以此回应市场对其打算剥离该业务的传闻；此前伦敦金属交易所(LME)为减少大宗商品库存积压而收紧规定。
托克在2010年收购仓储公司North European Marine Services(NEMS)，此后将其全部仓储和物流业务整合到子公司Impala。
在屡遭投诉、挨告和监管机构施压后，LME在11月出台一套具体提议，以大幅减少金属提货的排队时间。LME是全球最大的工业金属市场。
新规定将在明年4月生效，可能会减少仓储公司的获利。仓储公司此前可以从积压金属中赚取租赁收入。
摩根大通 一直试图出售其Henry Bath金属仓储业务，但还未找到买家。一位知情人士上个月表示，高盛(Goldman Sachs) 计划和对其Metro International Trading Services仓储业务有意者重启谈判。
行业消息人士表示，市场最近传言NEMS也在寻求买家。
“我可以确认这消息绝对不实，”托克发言人Victoria Dix周二称，“NEMS是非卖品，它仍然为Impala全资所有。”(完) (编译 朱晓军;审校 张明钧)
“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
路透华盛顿4月11日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。
* 美国可能采取军事行动被认为将阻碍推出财政刺激举措 * 美国30年期公债收益率触及1月以来最低水平 * 美国财政部标售200亿美元10年期公债，需求疲弱 路透纽约4月11日 - 美国公债价格周二反弹，30年期公债收益率触及 近三个月低位，因对法国总统大选的忧虑再现，且美国对叙利亚和朝鲜可 能采取军事行动，激发对公债的避险需求。 但公债收益率跌幅有限，因投资者和交易商卖出，为本周560亿美元 的公债供应做准备，其中包括了周二标售的200亿美元10年期公债。 因庆祝逾越节，且复活节假期即将到来，市场交投清淡。美国金融市 场周五将因耶稣受难日假日关闭。 “今天的催化剂主要是地缘政治，对叙利亚和朝鲜的担忧情绪加重， ”RBC Wealth Management美国固定收益首席策略师Craig Bishop称。 朝鲜国家媒体周二警告称，如美国有任何侵略迹象，将对美国实施核 打击。 白宫也暗示，若叙利亚政府再次使用化学武器，或部署桶装炸弹，将 对进一步打击叙利亚持开放态度。