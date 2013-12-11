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货币新闻 | 2013年 12月 11日 星期三 10:41 BJT

全球商品：托克称无意出售仓储业务，驳斥分拆传闻

路透伦敦12月10日 - 独立大宗商品贸易公司托克(Trafigura)表示没有出售仓储业务的计划，以此回应市场对其打算剥离该业务的传闻；此前伦敦金属交易所(LME)为减少大宗商品库存积压而收紧规定。

托克在2010年收购仓储公司North European Marine Services(NEMS)，此后将其全部仓储和物流业务整合到子公司Impala。

在屡遭投诉、挨告和监管机构施压后，LME在11月出台一套具体提议，以大幅减少金属提货的排队时间。LME是全球最大的工业金属市场。

新规定将在明年4月生效，可能会减少仓储公司的获利。仓储公司此前可以从积压金属中赚取租赁收入。

摩根大通 一直试图出售其Henry Bath金属仓储业务，但还未找到买家。一位知情人士上个月表示，高盛(Goldman Sachs) 计划和对其Metro International Trading Services仓储业务有意者重启谈判。

行业消息人士表示，市场最近传言NEMS也在寻求买家。

“我可以确认这消息绝对不实，”托克发言人Victoria Dix周二称，“NEMS是非卖品，它仍然为Impala全资所有。”(完) (编译 朱晓军;审校 张明钧)
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