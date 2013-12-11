主要国家经济指标预测--12月12日****

金属期市：期铜触及两周低点，期锌跌至三个月最低
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
路透12月12日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 12月12日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 韩国央行公布利率决议 12月 2.50% 2.50% 0030 澳洲就业人口(万人) 11月 增加1 增加0.11 全职就业人口(万人) -- 减少2.79 就业参与率 64.8% 64.8% 失业率 5.8% 5.7% 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 持平 -0.1% (较上年同期) +0.8% +0.7% 0900 意大利CPI(较前月) 11月终值 -0.4% -0.4% (较上年同期) +0.6% +0.6% HICP(较前月) -0.4% -0.4% (较上年同期) +0.6% +0.6% 1000 欧元区工业生产(较前月) 10月 +0.3% -0.5% (较上年同期) +1.1% +1.1% 1330 美国进口价格 11月 -0.6% -0.7% 出口价格 -0.3% -0.5% 1330 美国初请失业金人数(万人) 12月7日当周 32.0 29.8 四周均值(万人) -- 32.225 续请失业金人数(万人) 11月30日当周 275 274.4 1330 美国零售销售(较前月) 11月 +0.6% +0.4% 扣除汽车零售销售(较前月) +0.2% +0.2% 1330 加拿大新屋价格(较前月) 10月 +0.1% 持平 1330 加拿大产能利用率 第三季 81.0% 80.6% 1500 美国企业库存 10月 +0.3% +0.6% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 12月11日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0300 韩国L货供额(较上年同期) 10月 +7.4% -- 0630 法国非农就业岗位 第三季 -0.10% -- 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.3% +1.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.6% +1.6% 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 10月 逆差21 -- 1200 美国抵押贷款市场指数 12月6日当周 396.2 -- 再融资指数 1,635.4 -- 1900 美国联邦预算(亿美元) 11月 赤字1,352 赤字1,450 2000 新西兰央行利率决定 -- 2.50% 2.50% 2145 新西兰食品价格指数 11月 -0.2% -- 2330 澳洲消费者信心指数 12月 -4.8% -- 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超4,132 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 买超1,138 -- (完)
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
路透伦敦4月11日 - 指标避险德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透4月11日 - 美国农业部(USDA)周四公布的月度全球农作物供需报 告中主要资讯如下: 全球供需预估 2016/17 2015/16 4月 3月 4月 小麦(百万吨) 澳洲产量 35.00 35.00 24.17 澳洲出口 25.00 25.50 16.12 阿根廷产量 16.00 16.00 11.30 阿根廷出口 10.10 10.10 9.60 欧盟产量 144.66 144.66 160.00 欧盟出口 26.50 25.50 34.69 加拿大产量 31.70 31.70 27.59 加拿大出口 20.00 20.50 22.13