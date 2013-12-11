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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 07:55 BJT

****主要国家经济指标预测--12月12日****

路透12月12日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
    
    12月12日(四)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段      预估值      前值
     --   韩国央行公布利率决议                                12月       2.50%     2.50%    
    0030  澳洲就业人口(万人)                                  11月       增加1  增加0.11
              全职就业人口(万人)                                           --   减少2.79
              就业参与率                                                 64.8%     64.8%
              失业率                                                      5.8%      5.7%
    0745    法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)          11月终值        持平     -0.1%
                                    (较上年同期)                         +0.8%     +0.7%
    0900    意大利CPI(较前月)                             11月终值       -0.4%     -0.4%
                  (较上年同期)                                           +0.6%     +0.6%
                  HICP(较前月)                                           -0.4%     -0.4%
                  (较上年同期)                                           +0.6%     +0.6%
    1000    欧元区工业生产(较前月)                            10月       +0.3%     -0.5%
                      (较上年同期)                                       +1.1%     +1.1%
    1330    美国进口价格                                      11月       -0.6%     -0.7%
                出口价格                                                 -0.3%     -0.5%
    1330    美国初请失业金人数(万人)                   12月7日当周        32.0      29.8
                四周均值(万人)                                            --      32.225
                续请失业金人数(万人)                  11月30日当周         275     274.4    
    1330    美国零售销售(较前月)                              11月       +0.6%     +0.4%
                扣除汽车零售销售(较前月)                                 +0.2%     +0.2%
    1330    加拿大新屋价格(较前月)                            10月       +0.1%      持平
    1330    加拿大产能利用率                                第三季       81.0%     80.6% 
    1500    美国企业库存                                      10月       +0.3%     +0.6%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：    
    12月11日(三)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      现值     预估值    
    0300    韩国L货供额(较上年同期)                           10月       +7.4%       -- 
    0630    法国非农就业岗位                                第三季      -0.10%       --
    0700    德国消费者物价指数(CPI)(较前月)               11月终值       +0.2%     +0.2%
                               (较上年同期)                              +1.3%     +1.3%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                         +0.2%     +0.2%
                                   (较上年同期)                          +1.6%     +1.6%
    0745    法国经常帐收支(亿欧元)                            10月      逆差21       -- 
    1200    美国抵押贷款市场指数                        12月6日当周      396.2       --
                再融资指数                                             1,635.4       --
    1900    美国联邦预算(亿美元)                              11月   赤字1,352 赤字1,450
    2000    新西兰央行利率决定                                 --        2.50%     2.50% 
    2145    新西兰食品价格指数                                11月       -0.2%       --
    2330    澳洲消费者信心指数                                12月       -4.8%       --
    2350    日本投资外国债券(亿日圆)                          前周   买超4,132       -- 
            外资投资日本股票(亿日圆)                                 买超1,138        -- (完)
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