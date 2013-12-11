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货币新闻 | 2013年 12月 11日 星期三 11:43 BJT

中国个股：宝钢上调明年1月主要钢材售价，多数涨幅在50元/吨

路透上海12月11日 - 中国最大的上市钢企--宝钢股份 周三宣布，上调明年1月主要钢材售价，涨幅大多在50元人民币/吨。

此前宝钢已连续三个月维持主要产品售价不变。

宝钢旗下的东方钢铁在线网站发布调价通知称，热轧、酸洗、普冷、热镀锌、电镀锌和镀铝锌品种均上调50元/吨，彩涂一季度价格在2013年11-12月价格基础上上调100元/吨。

中国11月粗钢日产量第二个月下滑，并触及年内低位，因环保压力和市场环境不佳令钢厂开工率下降，其中中小型钢厂的减产力度或超过大型企业。 (完)

欲浏览调价通知原文,请点选链接:(here)

(发稿 丁琦；审校 张喜良)
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