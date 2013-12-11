《HOME专栏》让人捉摸不定的铜市供给盈余

**灰色地带**

不过这两个实货溢价上涨的主要因素可能都会让人形成错误印象，同时可能也透露出精炼金属过剩情形有多么难以捉摸。

首先，中国当前铜进口激增，有部份原因在于制造业者集体重新累积库存，另一部分原因在于中国影子银行持续热衷于使用铜作为融资担保品。

证据之一来自中国国家外汇管理局，外管局刚刚颁布一条新规，警告银行在提供信用证时要加强尽职调查(due diligence)，以防杜虚假贸易。

这是中国监管机构及融资铜贸易之间猫抓老鼠斗智的最新交手，这当然也反映中国监管机构仍忧心融资铜贸易的规模及性质。

的确，有关融资贸易从上海保税仓库移转至中国内地的市场传闻不断升温；上海保税仓库有着数量庞大但透明度不高的铜库存作为后盾。

然而主要问题仍在于，中国进口精炼金属的力度可能持续远大于实际制造业活动所反映的强度，将明年超额供给吸纳至统计数据不明朗的上海保税仓库、或陷入中国内地仓储的统计黑洞中。

**瞻之在前...**

然后，还有LME库存的问题。

只要稍微瞄一眼LME铜库存分布状况，就足以让人担心铜是否也已步上铝金属的后尘，陷入排队出仓的麻烦状况。

多数注销仓单都集中在马来西亚柔佛、比利时安特卫普以及纽奥良等地的等待出仓队伍。

而93,450吨的有效仓单多数是位于纽奥良，纽奥良等候出仓问题比较严重的金属是锌，每日出仓量约2,500吨，其次则是铜，每日出仓约500吨。

的确，显性库存遭到人为操纵的程度可能远超过排队问题。

麦格理银行(Macquarie Bank)研究人员对统计数据做了一番研究后，得出以下结论：今年LME提货中有很大一部份是流向了越南。

越南地理位置优越，可以涓涓不息地将库存流向亚洲市场，再加上又不属于透明化的LME仓储系统，使得越南具有吸引金属流入的双重魅力。

其实这种库存转仓作法行之有年，和LME历史一样久。

然而问题在于LME采取积极行动强迫仓储业者加速运出金属，是否会造成更多全球库存放置在LME系统之外、难以统计的地方。

**...忽焉在后**

可以确定的是，铜市已经逐渐转为供给过剩。

铜精矿市场释出此一明确的讯息，冶炼厂正从矿商赢得历史高位的合约订价。

虽然无法每天获得有关铜精矿数量的报告，但就采矿及精炼生产速度进行比较，至少能对全球供应链这个部份的产量增加状况有些概念。

另一个可以确定的是，冶炼厂将会提高产能利用率，将铜精矿供给盈余转化成精炼铜供给盈余。

令人存疑的是，我们是否能够见到这些精铜供给盈余，抑或是这些供给盈余会消失在越南这种非LME仓储系统国家，或是消失在中国内部。