版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 11日 星期三 13:03 BJT

《Maguire专栏》大型玉米投机客终于开始回补空头，但并不急于做多

**玉米面对的竞争**

玉米投机客也寄望于，其他替代作物产出的增加会在中短期内削弱玉米的价格潜力。

像小麦、稻米、大麦和高粱等其他作物的产量，预计在2013/14年会达到历史高点，因此来年的谷物供应将多到让消费者不知如何应对。

最起码，如果玉米价格从目前水平上涨很多，其他谷物供应的增加应该会削弱对玉米的需求。

实际上，2014年所有类型谷物供应可能达到的过剩程度，可能会让谷物投机客在可预见的未来偏向于玉米市场的看空一方。

但要想把期货账户当前的账面利润变成实实在在的利润，交易员就必须结清在玉米期货市场现有的部分或全部空仓。

这种获利了结可能正是11月初以来非商业空仓减少近20%的主要推动因素，而且在本交易年度的最后两周还可能导致空仓进一步降低。

但鉴于进入2014年之际预测的供应过剩程度，交易员不太可能急于完全改变在玉米市场的立场，他们可能会愿意以握有大量玉米空仓的状态开始2014年。(完) (译文审校 李爽/石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐