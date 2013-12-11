《Maguire专栏》大型玉米投机客终于开始回补空头，但并不急于做多

《全球汇市》美元兑日圆触及近五个月低位，因地缘政治风险
“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
**玉米面对的竞争**
玉米投机客也寄望于，其他替代作物产出的增加会在中短期内削弱玉米的价格潜力。
像小麦、稻米、大麦和高粱等其他作物的产量，预计在2013/14年会达到历史高点，因此来年的谷物供应将多到让消费者不知如何应对。
最起码，如果玉米价格从目前水平上涨很多，其他谷物供应的增加应该会削弱对玉米的需求。
实际上，2014年所有类型谷物供应可能达到的过剩程度，可能会让谷物投机客在可预见的未来偏向于玉米市场的看空一方。
但要想把期货账户当前的账面利润变成实实在在的利润，交易员就必须结清在玉米期货市场现有的部分或全部空仓。
这种获利了结可能正是11月初以来非商业空仓减少近20%的主要推动因素，而且在本交易年度的最后两周还可能导致空仓进一步降低。
但鉴于进入2014年之际预测的供应过剩程度，交易员不太可能急于完全改变在玉米市场的立场，他们可能会愿意以握有大量玉米空仓的状态开始2014年。(完) (译文审校 李爽/石冠兰)
“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
路透华盛顿4月11日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。
* 美国可能采取军事行动被认为将阻碍推出财政刺激举措 * 美国30年期公债收益率触及1月以来最低水平 * 美国财政部标售200亿美元10年期公债，需求疲弱 路透纽约4月11日 - 美国公债价格周二反弹，30年期公债收益率触及 近三个月低位，因对法国总统大选的忧虑再现，且美国对叙利亚和朝鲜可 能采取军事行动，激发对公债的避险需求。 但公债收益率跌幅有限，因投资者和交易商卖出，为本周560亿美元 的公债供应做准备，其中包括了周二标售的200亿美元10年期公债。 因庆祝逾越节，且复活节假期即将到来，市场交投清淡。美国金融市 场周五将因耶稣受难日假日关闭。 “今天的催化剂主要是地缘政治，对叙利亚和朝鲜的担忧情绪加重， ”RBC Wealth Management美国固定收益首席策略师Craig Bishop称。 朝鲜国家媒体周二警告称，如美国有任何侵略迹象，将对美国实施核 打击。 白宫也暗示，若叙利亚政府再次使用化学武器，或部署桶装炸弹，将 对进一步打击叙利亚持开放态度。