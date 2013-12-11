专栏节选:汽车催速驶向2014--台湾的汽车零组件产业崛起--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月12日出版的当期「老谢开讲」专栏) 最近看到一则醒目新闻：「美国十一月汽车销售创六年新高」，在黑色星期五的促销战助阵下，美国汽车销售比去年同期成长九％，创了六年多来最佳成绩。根据Autodata资料显示，十一月全美汽车销售一二五万辆，今年全年全美汽车销售可达一五六○万辆，逐渐回到金融海啸前的高位水准。

看到这个景象，大家也许会想到二○○九年美国车市受到金融海啸冲击，全年汽车销售跌到一千万辆左右，那一年，克莱斯勒、通用汽车（ＧＭ）都传出经营危机，福特汽车也苦撑待变。最惨的时候，通用汽车面临破产命运，股价最低跌到○．二七美元，后来通用汽车的ＣＥＯ专程到国会声请美国政府援助，却因乘坐专机而遭到挞伐。

**全球汽车产业翻身，欧美车厂大发利市**

那时候不仅通用汽车惨，与美国历史同在的福特汽车，股价最惨跌到一．○一美元，市值最惨只剩下三十九亿美元；如今随着景气回升，车市回春，福特及通用汽车又重生。

一二年福特汽车营收比○九年最低潮成长一三．六％；一二年福特汽车的税后ＥＰＳ（每股纯益）达一．四二美元，手上累积的现金部位也达一五六．五九亿美元，今年福特股价跑到十八．○二美元，市值是六七四亿美元。而通用汽车公司重组后，股价也从十八．七二涨到四十．二美元；去年通用汽车的税后ＥＰＳ达二．三六美元，市值达五三九亿美元。美国汽车业翻身，就像美国经济走过金融海啸谷底，如今迈向重生一般。

全世界的景气翻身，从汽车业看得最清楚，除了美国汽车业景气大好之外，欧系汽车先前受到欧债危机冲击的阴霾也一扫而空。今年德国股市强攻到九四二四．八三点，频写历史新高；除了欧元偏弱带动出口外，德国汽车厂也都大发利市，像是ＢＭＷ去年全年营收七六八．四八亿欧元，税后净利五十．九六亿欧元，今年又比去年更上一层楼；宾士汽车的戴姆勒公司（Daimler）今年股价也节节走高；福斯汽车（ＶＷ）则创下○九年八月最高点。福斯汽车旗下的奥迪（Audi）打算到二○一六年之前，斥资一三○亿欧元开发新的车款，目标要超越ＢＭＷ在全球汽车市场的版图，福斯汽车去年全球销售八二九万辆，今年目标可达九四六万辆。

福斯汽车一二年净利是二一七亿欧元，是ＢＭＷ的四倍，税后ＥＰＳ高达四十六．四二欧元，目前股价在二三八．六欧元左右；随着欧、美股市上涨带动的财富效应，让欧系汽车销售持续上升，还有中国市场带来的成长，成为德系汽车厂跃升的动能。

不过一三年全球汽车业最大的赢家，仍然是受到日圆贬值激励的日系车厂。这其中丰田汽车（TOYOTA）是最大赢家，在八十日圆的时代，丰田汽车股价最低只有二七九五日圆；到了今年日圆贬到一○三．七二，丰田汽车在四到六月的季度写下五六二一．九亿日圆的净利；一三年的会计年度（三月底止），全年净利是九六二一亿日圆；一三年第三季（十到十二月），净利是九九九．一亿日圆；随着日圆急贬，在一至三月的季度，丰田汽车净利上升到三一三九．八亿日圆。

一四年新会计年度，丰田汽车在前半年的净利已超过去年的总和，且超过一兆日圆；而市值拉升到二一六四．二亿美元，也超越三星，成为亚洲最大市值企业。除了丰田汽车，本田与日产获利也随着日圆贬值而跃升，本田在一四年会计年度上半年净利是二四二八．七亿日圆，日产是一八九八．三亿日圆。本田市值排名全日本第四大，达七七一亿美元，日产排名第十二。反而是韩系车厂从现代汽车、起亚及现代MOBIS，都受到日圆贬值的压抑，不过韩系车厂正全力在中国市场寻找出路。

**中、港汽车股飙涨，台厂打入电动车供应链**

台湾的汽车市场不大，像裕隆汽车、中华汽车相对平稳，但是有能力拓展市场的和泰汽车及裕日车，今年都在股市领风骚。和泰汽车前三季写下税前七十九．九一亿元的获利，税后净利五十七．三一亿元，已赚足一个股本，今年全年税后ＥＰＳ有挑战十五元的潜力，股价一度大涨到四一五元。而裕日车第三季税后ＥＰＳ高达六．五九元，前三季税后ＥＰＳ高达十六．七九元，今年税后ＥＰＳ有挑战二十二元的潜力，股价也应声涨到四一三元。台湾有两档汽车股股价超过四百元，可以看出本土车市也是盛况空前。

一三年也是中国汽车股风云际会的一年。最具代表性的是长城汽车，在○八年股价只有一．三一港币，今年大涨到五十一．九港币。长城汽车一二年营收达人民币四三一．五九亿元，净利达人民币五十六．九二亿元；今年上半年营收人民币二六四．一六亿元，净利达四十．八七亿元，已直追去年总和，长城汽车董事长魏建军也跻身富豪之列。

汽车业的繁荣也让在中、港上市的汽车股股价一飞冲天。最具代表性的是有ＢＭＷ背书的华晨中国汽车，股价从○八年的○．二二一港币急冲到十四．六六港币，股价在五年之内大涨六十五倍；其他如东风汽车、吉利汽车、长安、一汽等，股价都有显着的涨升。

从全球的产业发展来看，金融海啸后实体经济的基本面急转直下，这些年来全球经济靠着智慧型手机带动成长。另一个是取代ＰＣ的平板电脑，苹果、三星是最经典的代表；惠普、戴尔则是ＰＣ殒落的代表。但是在金融海啸后的汽车产业出现新成长浪潮，全美汽车从金融海啸前一千万辆左右，如今回升到一千五百万辆；另一个是中国汽车强劲成长需求，成了支撑实体经济的重要力量，汽车成了重要的火车头产业。

全球汽车业快速成长，也带动了台湾整个产业链，除了和泰车、裕日车成了四百元的高价股外，今年美国的特斯拉（Tesla）也带动了电动车传奇。

由马斯克（Elon Musk）领军的特斯拉今年出现转亏为盈的讯号，股价一口气飙向一九四．五美元。一九七一年出生的马斯克，也被评选为继贾伯斯之后，最具潜力的风云人物；只是近两个月，特斯拉发生两起撞车起火事件，又重挫股价，一度跌到一一六．一美元。

尽管特斯拉受到调整，但是电动车，甚至是无人驾驶汽车，势必成为下一个新潮流。台湾的和大与贸联率先成为特斯拉概念股，和大生产齿轮及轮轴，○九年曾一年亏掉半个多股本，股价剩下七．九一元；今年因为切入特斯拉供应链，股价一度大涨到五十八．七元，成了最抢眼的特斯拉概念股。

另一家贸联原本是生产电脑连接线组，后来切入汽车零组件，今年第二季税后ＥＰＳ跳升到二．二六元。过去以ＰＣ为主的贸联，股价最低只有二十二．三五元；后来切入特斯拉供应链，股价一飞冲天，一度大涨到一五七．五六元，贸联也带出汽车电子新效应。

**台湾汽车电子、零组件业今年表现佳**

从一九九○年代以来，台湾的电子零组件，从连接器、电源供应器，到被动元件、端子、ＰＣＢ，几乎全部与ＰＣ共生，台湾的零组件产业几乎都是为ＰＣ而生；后来智慧型手机与平板电脑崛起，又兴起了新的零组件产业，像大立光主导的光学镜头模组，新普及顺达科的电池模组，甚至是触控面板产业，但今年最旺的产业则是汽车电子。

从传统的电脑零组件转化为汽车电子供应链，具代表性的如敬鹏，过去敬鹏每年税后ＥＰＳ都在一到两元，但去年跳升到三．九元，今年前三季税后ＥＰＳ已有三．三元，全年可望有四．二元，最大的关键是敬鹏转型到汽车板，获利也跟着水涨船高。

再来是电子零组件的端子，胡连切入汽车端子，成为比亚迪供应链成员，获利也跟着水涨船高。今年前三季胡连的税后ＥＰＳ已达四．五六元，全年将挑战五．五元以上，股价也从四十元涨到百元以上。另一家健和兴也积极转入汽车端子，今年税后ＥＰＳ可从两元起跳。

然后是整流二极体，最具代表性的是朋程，今年朋程在汽车电子的力道加强，前三季的税后ＥＰＳ已超过去年全年，一三年上看六．五元，股价也写下一三四元高价。另一个是倒车雷达的同致，今年汽车业热，同致税后ＥＰＳ将挑战五元以上，股价一度涨到九十九．八元。同致已从倒车雷达逐渐切入胎压测试。

过去汽车产业被视为传统产业，但是汽车市场蓬勃发展之后，过去泾渭分明的传产与电子产业正逐渐融合在一起，传统产业的汽车零组件与汽车电子就汇聚在一起，然后合成一个汽车供应链。今年台湾股市最旺盛的多头群组，其实就是汽车零组件产业，例如，○八年曾经亏掉半个股本的汽车窗帘业者皇田，这些年因为切入国外汽车大厂供应链，税后ＥＰＳ从两元跳到四元，今年有挑战六元的机会，股价这两年从二十四元大涨到一一三．五元。

**台湾传统产业在汽车市场找到成长动能**

今年台股出现一个很大的变化，与汽车零组件有关的百元以上高价股愈来愈多，除了皇田，做车灯的帝宝税后ＥＰＳ上看八元，股价最高涨到一二四元，与车灯有关的大亿、堤维西等股价表现都很出色。另外，在胎压测试表现不错的为升，今年全年税后ＥＰＳ超过五元问题不大，股价也到达一二六元。最近上市的安全气囊股剑麟，上市不久股价就涨到一一九元；还有精密金属加工，切入德国博世集团的宇隆，税后ＥＰＳ六元起跳，股价最高涨到一四五元。

今年汽车产业也让钢铁业出现了巨大变化。过去生产螺丝、螺帽的钢铁厂，如今切入汽车供应链后，股价也跟着三级跳。像今年上柜的世德工业，从原本螺丝帽厂切入汽车供应链，有螺纹扣件也切入特斯拉供应链，让世德的股价一上柜就飙到一五四．五元。目前在资本市场以螺帽起家，切入汽车零组件产业的，除了世德外，还有三星科技与友信。

三星科技前身是三星五金，过去曾面临重整命运，这些年技术升级再切入汽车零组件领域，今年税后ＥＰＳ将挑战四元。刚刚以每股四十元完成增资的友信，第三季税后ＥＰＳ已进化到○．八七元，开始大步迈向成长，这些都是钢铁业技术升级的经典之作。

台湾的传统产业慢慢在汽车市场找到成长新动能，从三星科技、友信、世德的汽车螺帽；还有金属冲压件的宇隆、和勤、至兴；到锻造的江兴都有代表性；油封的茂顺也因切入汽车零组件找到新成长动能。然后是整辆汽车中的要件都可找到台湾产业的影子，例如，江申是车架、和大是齿轮传动，往上推，高锋供应和大的工具机；生产引擎活塞有正道，活塞嘴有泰茂，保险杆有东阳、昭辉，钣金有耿鼎、瑞利，车用影音有怡利电子，汽车冷气有永彰，然后是汽车内饰有广华、新丽。

台湾的零组件产业愈来愈有竞争力，例如巧新生产铝圈，已超过美国铝业，成为世界第二，明年可能超越德国的奥托（OTTO），成为真正的冠军；在兴柜生产水箱的吉茂，去年以每股二十六．五元，引入日本最大零组件厂DENSO入股，目前DENSO已成为吉茂控股二二％的最大股东。

今年一线汽车零组件厂股价纷纷大涨，到了明年汽车业大展鸿图，零组件产业可能百花齐放，会是台湾最有活力的投资族群。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。