专栏节选:汽车催速驶向2014--台湾的汽车零组件产业崛起--今周刊「老谢开讲」

金属期市：期铜触及两周低点，期锌跌至三个月最低
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月12日出版的当期「老谢开讲」专栏) 最近看到一则醒目新闻：「美国十一月汽车销售创六年新高」，在黑色星期五的促销战助阵下，美国汽车销售比去年同期成长九％，创了六年多来最佳成绩。根据Autodata资料显示，十一月全美汽车销售一二五万辆，今年全年全美汽车销售可达一五六○万辆，逐渐回到金融海啸前的高位水准。
看到这个景象，大家也许会想到二○○九年美国车市受到金融海啸冲击，全年汽车销售跌到一千万辆左右，那一年，克莱斯勒、通用汽车（ＧＭ）都传出经营危机，福特汽车也苦撑待变。最惨的时候，通用汽车面临破产命运，股价最低跌到○．二七美元，后来通用汽车的ＣＥＯ专程到国会声请美国政府援助，却因乘坐专机而遭到挞伐。
**全球汽车产业翻身，欧美车厂大发利市**
那时候不仅通用汽车惨，与美国历史同在的福特汽车，股价最惨跌到一．○一美元，市值最惨只剩下三十九亿美元；如今随着景气回升，车市回春，福特及通用汽车又重生。
一二年福特汽车营收比○九年最低潮成长一三．六％；一二年福特汽车的税后ＥＰＳ（每股纯益）达一．四二美元，手上累积的现金部位也达一五六．五九亿美元，今年福特股价跑到十八．○二美元，市值是六七四亿美元。而通用汽车公司重组后，股价也从十八．七二涨到四十．二美元；去年通用汽车的税后ＥＰＳ达二．三六美元，市值达五三九亿美元。美国汽车业翻身，就像美国经济走过金融海啸谷底，如今迈向重生一般。
全世界的景气翻身，从汽车业看得最清楚，除了美国汽车业景气大好之外，欧系汽车先前受到欧债危机冲击的阴霾也一扫而空。今年德国股市强攻到九四二四．八三点，频写历史新高；除了欧元偏弱带动出口外，德国汽车厂也都大发利市，像是ＢＭＷ去年全年营收七六八．四八亿欧元，税后净利五十．九六亿欧元，今年又比去年更上一层楼；宾士汽车的戴姆勒公司（Daimler）今年股价也节节走高；福斯汽车（ＶＷ）则创下○九年八月最高点。福斯汽车旗下的奥迪（Audi）打算到二○一六年之前，斥资一三○亿欧元开发新的车款，目标要超越ＢＭＷ在全球汽车市场的版图，福斯汽车去年全球销售八二九万辆，今年目标可达九四六万辆。
福斯汽车一二年净利是二一七亿欧元，是ＢＭＷ的四倍，税后ＥＰＳ高达四十六．四二欧元，目前股价在二三八．六欧元左右；随着欧、美股市上涨带动的财富效应，让欧系汽车销售持续上升，还有中国市场带来的成长，成为德系汽车厂跃升的动能。
不过一三年全球汽车业最大的赢家，仍然是受到日圆贬值激励的日系车厂。这其中丰田汽车（TOYOTA）是最大赢家，在八十日圆的时代，丰田汽车股价最低只有二七九五日圆；到了今年日圆贬到一○三．七二，丰田汽车在四到六月的季度写下五六二一．九亿日圆的净利；一三年的会计年度（三月底止），全年净利是九六二一亿日圆；一三年第三季（十到十二月），净利是九九九．一亿日圆；随着日圆急贬，在一至三月的季度，丰田汽车净利上升到三一三九．八亿日圆。
一四年新会计年度，丰田汽车在前半年的净利已超过去年的总和，且超过一兆日圆；而市值拉升到二一六四．二亿美元，也超越三星，成为亚洲最大市值企业。除了丰田汽车，本田与日产获利也随着日圆贬值而跃升，本田在一四年会计年度上半年净利是二四二八．七亿日圆，日产是一八九八．三亿日圆。本田市值排名全日本第四大，达七七一亿美元，日产排名第十二。反而是韩系车厂从现代汽车、起亚及现代MOBIS，都受到日圆贬值的压抑，不过韩系车厂正全力在中国市场寻找出路。
**中、港汽车股飙涨，台厂打入电动车供应链**
台湾的汽车市场不大，像裕隆汽车、中华汽车相对平稳，但是有能力拓展市场的和泰汽车及裕日车，今年都在股市领风骚。和泰汽车前三季写下税前七十九．九一亿元的获利，税后净利五十七．三一亿元，已赚足一个股本，今年全年税后ＥＰＳ有挑战十五元的潜力，股价一度大涨到四一五元。而裕日车第三季税后ＥＰＳ高达六．五九元，前三季税后ＥＰＳ高达十六．七九元，今年税后ＥＰＳ有挑战二十二元的潜力，股价也应声涨到四一三元。台湾有两档汽车股股价超过四百元，可以看出本土车市也是盛况空前。
一三年也是中国汽车股风云际会的一年。最具代表性的是长城汽车，在○八年股价只有一．三一港币，今年大涨到五十一．九港币。长城汽车一二年营收达人民币四三一．五九亿元，净利达人民币五十六．九二亿元；今年上半年营收人民币二六四．一六亿元，净利达四十．八七亿元，已直追去年总和，长城汽车董事长魏建军也跻身富豪之列。
汽车业的繁荣也让在中、港上市的汽车股股价一飞冲天。最具代表性的是有ＢＭＷ背书的华晨中国汽车，股价从○八年的○．二二一港币急冲到十四．六六港币，股价在五年之内大涨六十五倍；其他如东风汽车、吉利汽车、长安、一汽等，股价都有显着的涨升。
从全球的产业发展来看，金融海啸后实体经济的基本面急转直下，这些年来全球经济靠着智慧型手机带动成长。另一个是取代ＰＣ的平板电脑，苹果、三星是最经典的代表；惠普、戴尔则是ＰＣ殒落的代表。但是在金融海啸后的汽车产业出现新成长浪潮，全美汽车从金融海啸前一千万辆左右，如今回升到一千五百万辆；另一个是中国汽车强劲成长需求，成了支撑实体经济的重要力量，汽车成了重要的火车头产业。
全球汽车业快速成长，也带动了台湾整个产业链，除了和泰车、裕日车成了四百元的高价股外，今年美国的特斯拉（Tesla）也带动了电动车传奇。
由马斯克（Elon Musk）领军的特斯拉今年出现转亏为盈的讯号，股价一口气飙向一九四．五美元。一九七一年出生的马斯克，也被评选为继贾伯斯之后，最具潜力的风云人物；只是近两个月，特斯拉发生两起撞车起火事件，又重挫股价，一度跌到一一六．一美元。
尽管特斯拉受到调整，但是电动车，甚至是无人驾驶汽车，势必成为下一个新潮流。台湾的和大与贸联率先成为特斯拉概念股，和大生产齿轮及轮轴，○九年曾一年亏掉半个多股本，股价剩下七．九一元；今年因为切入特斯拉供应链，股价一度大涨到五十八．七元，成了最抢眼的特斯拉概念股。
另一家贸联原本是生产电脑连接线组，后来切入汽车零组件，今年第二季税后ＥＰＳ跳升到二．二六元。过去以ＰＣ为主的贸联，股价最低只有二十二．三五元；后来切入特斯拉供应链，股价一飞冲天，一度大涨到一五七．五六元，贸联也带出汽车电子新效应。
**台湾汽车电子、零组件业今年表现佳**
从一九九○年代以来，台湾的电子零组件，从连接器、电源供应器，到被动元件、端子、ＰＣＢ，几乎全部与ＰＣ共生，台湾的零组件产业几乎都是为ＰＣ而生；后来智慧型手机与平板电脑崛起，又兴起了新的零组件产业，像大立光主导的光学镜头模组，新普及顺达科的电池模组，甚至是触控面板产业，但今年最旺的产业则是汽车电子。
从传统的电脑零组件转化为汽车电子供应链，具代表性的如敬鹏，过去敬鹏每年税后ＥＰＳ都在一到两元，但去年跳升到三．九元，今年前三季税后ＥＰＳ已有三．三元，全年可望有四．二元，最大的关键是敬鹏转型到汽车板，获利也跟着水涨船高。
再来是电子零组件的端子，胡连切入汽车端子，成为比亚迪供应链成员，获利也跟着水涨船高。今年前三季胡连的税后ＥＰＳ已达四．五六元，全年将挑战五．五元以上，股价也从四十元涨到百元以上。另一家健和兴也积极转入汽车端子，今年税后ＥＰＳ可从两元起跳。
然后是整流二极体，最具代表性的是朋程，今年朋程在汽车电子的力道加强，前三季的税后ＥＰＳ已超过去年全年，一三年上看六．五元，股价也写下一三四元高价。另一个是倒车雷达的同致，今年汽车业热，同致税后ＥＰＳ将挑战五元以上，股价一度涨到九十九．八元。同致已从倒车雷达逐渐切入胎压测试。
过去汽车产业被视为传统产业，但是汽车市场蓬勃发展之后，过去泾渭分明的传产与电子产业正逐渐融合在一起，传统产业的汽车零组件与汽车电子就汇聚在一起，然后合成一个汽车供应链。今年台湾股市最旺盛的多头群组，其实就是汽车零组件产业，例如，○八年曾经亏掉半个股本的汽车窗帘业者皇田，这些年因为切入国外汽车大厂供应链，税后ＥＰＳ从两元跳到四元，今年有挑战六元的机会，股价这两年从二十四元大涨到一一三．五元。
**台湾传统产业在汽车市场找到成长动能**
今年台股出现一个很大的变化，与汽车零组件有关的百元以上高价股愈来愈多，除了皇田，做车灯的帝宝税后ＥＰＳ上看八元，股价最高涨到一二四元，与车灯有关的大亿、堤维西等股价表现都很出色。另外，在胎压测试表现不错的为升，今年全年税后ＥＰＳ超过五元问题不大，股价也到达一二六元。最近上市的安全气囊股剑麟，上市不久股价就涨到一一九元；还有精密金属加工，切入德国博世集团的宇隆，税后ＥＰＳ六元起跳，股价最高涨到一四五元。
今年汽车产业也让钢铁业出现了巨大变化。过去生产螺丝、螺帽的钢铁厂，如今切入汽车供应链后，股价也跟着三级跳。像今年上柜的世德工业，从原本螺丝帽厂切入汽车供应链，有螺纹扣件也切入特斯拉供应链，让世德的股价一上柜就飙到一五四．五元。目前在资本市场以螺帽起家，切入汽车零组件产业的，除了世德外，还有三星科技与友信。
三星科技前身是三星五金，过去曾面临重整命运，这些年技术升级再切入汽车零组件领域，今年税后ＥＰＳ将挑战四元。刚刚以每股四十元完成增资的友信，第三季税后ＥＰＳ已进化到○．八七元，开始大步迈向成长，这些都是钢铁业技术升级的经典之作。
台湾的传统产业慢慢在汽车市场找到成长新动能，从三星科技、友信、世德的汽车螺帽；还有金属冲压件的宇隆、和勤、至兴；到锻造的江兴都有代表性；油封的茂顺也因切入汽车零组件找到新成长动能。然后是整辆汽车中的要件都可找到台湾产业的影子，例如，江申是车架、和大是齿轮传动，往上推，高锋供应和大的工具机；生产引擎活塞有正道，活塞嘴有泰茂，保险杆有东阳、昭辉，钣金有耿鼎、瑞利，车用影音有怡利电子，汽车冷气有永彰，然后是汽车内饰有广华、新丽。
台湾的零组件产业愈来愈有竞争力，例如巧新生产铝圈，已超过美国铝业，成为世界第二，明年可能超越德国的奥托（OTTO），成为真正的冠军；在兴柜生产水箱的吉茂，去年以每股二十六．五元，引入日本最大零组件厂DENSO入股，目前DENSO已成为吉茂控股二二％的最大股东。
今年一线汽车零组件厂股价纷纷大涨，到了明年汽车业大展鸿图，零组件产业可能百花齐放，会是台湾最有活力的投资族群。(完)
注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。
2.以上评论不代表路透立场。 (整理 董永年; 审校 黄凯)
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路透4月11日 - 美国农业部(USDA)周四公布的月度全球农作物供需报 告中主要资讯如下: 全球供需预估 2016/17 2015/16 4月 3月 4月 小麦(百万吨) 澳洲产量 35.00 35.00 24.17 澳洲出口 25.00 25.50 16.12 阿根廷产量 16.00 16.00 11.30 阿根廷出口 10.10 10.10 9.60 欧盟产量 144.66 144.66 160.00 欧盟出口 26.50 25.50 34.69 加拿大产量 31.70 31.70 27.59 加拿大出口 20.00 20.50 22.13