专栏节选 :贫乏的企业获利力--今周刊「谷月涵看台湾」

金属期市：期铜触及两周低点，期锌跌至三个月最低
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自12月12日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)
过去我们领先的韩国，人均所得为二万三六○○美元，台湾则只有二万四○○美元，颇令人沮丧。
不过数字背后，往往还有不为人知的一面。若以购买力平价（ＰＰＰ）来计算，这是以个人在每个国家达到相同生活水准的所得指标，便可看到较公允的数据。以ＰＰＰ为基础的台湾人均ＧＤＰ为三万九四○○美元，韩国则只有三万二八○○美元；台湾的数字仅略低于德国，比英、日、法都高。
当然，这是因为台湾的生活成本较低，生活费用上升的速度比其他国家来得慢。台湾以适当的货币政策控制通膨，贸易开放也让较便宜的产品得以进口。
经ＰＰＰ调整后，美国中位数家庭所得降至一九八八年的水准，排名落后新加坡和香港；但因为美国可以进口廉价产品，大部分来自中国，因而弥补了过去几年所得下滑的窘境。
然而，在我们为生活水准排名而自满之余，必须担心更不确定的未来──特别是我们的产业欠缺获利力。在台湾上市公司中，平均投报率约一二％；而广为接受的平均权益资金成本（cost of equity）为九％至一○％；先别问这要怎么算，太复杂了，只要知道，我们所投入的资本仅创造了额外二％的报酬。唔！还有二％，不错了吧？但若剔除掉台积电，其余公司的股东权益报酬率则降至八％，已低于前述的资金成本。换言之，大部分台湾的公司正在摧毁价值；把它们清算掉，拿回来的钱投资美国公债还赚比较多。
这是从另一个问题所衍生出来的，也就是超额资本。台湾有太多公司制造太多低附加价值的产品，而且还大打价格战。如此恶性循环，获利力愈低，企业能投资在产品差异化或训练员工的资源就愈少。
过多的银行也是问题的来源。银行本身也在进行价格竞争，它们让制造商取得太多太廉价的资本，结果造成银行的股东权益报酬率远低于亚洲同行。此外，从过去二十年不断重演的危机经验中得知，在典型的信用循环中，银行将遭受无可避免的放款损失；过低的股东权益报酬率，不足以令银行抵御未来的新冲击。
中国也正面临类似的状况，但严重多了。表面上，中国的银行获利力极佳，但时间会证明一切；当走完一个信用循环后，它们真正的获利能力就要现形了。庞大的放款亏损，可能超过它们眼前超优的获利数字。
当前中国信用紧缩以及人民币的吸引力，正在吸取台湾过剩的资本；这股看似威胁我们的力量，搞不好正是台湾所需的药方，不但能更有效地配置金融资源，并带动企业资本的效率化和竞争力，还能让台湾民众的存款获得更高的实质收益，并提高投资股市的报酬率。(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。
2.以上的评论不代表路透立场。 (整理 董永年; 审校 张喜良)
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