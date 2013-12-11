《焦点》日本央行短观报告料显示企业信心转佳，资本支出增加

《全球汇市》美元兑日圆触及近五个月低位，因地缘政治风险
“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
路透调查显示，服务业景气判断指数同样改善，因消费者赶在消费税上调之前消费，而大型非制造业景气判断指数料将升2点至正16。
调查显示，在截至明年3月的当前营业年度，大型企业资本支出料增长5.5%，上次短观调查为5.1%，这表明正面人气正逐步推动企业增加支出。
据路透调查，大型制造业者和非制造业者均预计，企业景气状况将在截止明年3月的三个月中继续改善；4月提高消费税之前的需求增长将令家庭支出保持强劲。
日本经济在今年上半年表现超越七国集团(G7)其他国家，归功于首相安倍的刺激政策提振企业和家庭信心。由于出口疲软，日本经济增长在7-9月有所减缓，但分析师预计将在上调消费税前再度回升。
借助日本政府为缓冲消费税影响而出台的财政刺激计划，公共工程支出也可能抵消出口持续疲软的影响。
日本央行已表示，日本经济能够承受提高消费税的影响，并在约两年内达到其2%的通胀目标，这一定程度上归因于日本央行4月启动的大规模货币刺激政策。
市场普遍预计，日本央行将在12月19-20日的议息会议上维持货币政策不变。(完) (编译 张明钧/朱晓军；审校 白云)
“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
路透华盛顿4月11日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。
* 美国可能采取军事行动被认为将阻碍推出财政刺激举措 * 美国30年期公债收益率触及1月以来最低水平 * 美国财政部标售200亿美元10年期公债，需求疲弱 路透纽约4月11日 - 美国公债价格周二反弹，30年期公债收益率触及 近三个月低位，因对法国总统大选的忧虑再现，且美国对叙利亚和朝鲜可 能采取军事行动，激发对公债的避险需求。 但公债收益率跌幅有限，因投资者和交易商卖出，为本周560亿美元 的公债供应做准备，其中包括了周二标售的200亿美元10年期公债。 因庆祝逾越节，且复活节假期即将到来，市场交投清淡。美国金融市 场周五将因耶稣受难日假日关闭。 “今天的催化剂主要是地缘政治，对叙利亚和朝鲜的担忧情绪加重， ”RBC Wealth Management美国固定收益首席策略师Craig Bishop称。 朝鲜国家媒体周二警告称，如美国有任何侵略迹象，将对美国实施核 打击。 白宫也暗示，若叙利亚政府再次使用化学武器，或部署桶装炸弹，将 对进一步打击叙利亚持开放态度。