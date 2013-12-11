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货币新闻 | 2013年 12月 11日 星期三 14:16 BJT

《焦点》日本央行短观报告料显示企业信心转佳，资本支出增加

路透调查显示，服务业景气判断指数同样改善，因消费者赶在消费税上调之前消费，而大型非制造业景气判断指数料将升2点至正16。

调查显示，在截至明年3月的当前营业年度，大型企业资本支出料增长5.5%，上次短观调查为5.1%，这表明正面人气正逐步推动企业增加支出。

据路透调查，大型制造业者和非制造业者均预计，企业景气状况将在截止明年3月的三个月中继续改善；4月提高消费税之前的需求增长将令家庭支出保持强劲。

日本经济在今年上半年表现超越七国集团(G7)其他国家，归功于首相安倍的刺激政策提振企业和家庭信心。由于出口疲软，日本经济增长在7-9月有所减缓，但分析师预计将在上调消费税前再度回升。

借助日本政府为缓冲消费税影响而出台的财政刺激计划，公共工程支出也可能抵消出口持续疲软的影响。

日本央行已表示，日本经济能够承受提高消费税的影响，并在约两年内达到其2%的通胀目标，这一定程度上归因于日本央行4月启动的大规模货币刺激政策。

市场普遍预计，日本央行将在12月19-20日的议息会议上维持货币政策不变。(完) (编译 张明钧/朱晓军；审校 白云)
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