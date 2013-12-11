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货币新闻 | 2013年 12月 11日 星期三 14:27 BJT

路透调查：分析师连续第二月下调日本GDP预估，因资本支出和出口疲软

周一公布的政府数据显示，日本7-9月当季国内生产总值(GDP)下修幅度大于预期，因资本支出持平，显示安倍首相刺激企业投资的难度之大。

财政刺激支出与日本央行大胆宽松举措为经济提供了初步刺激，但安倍尚未祭出提振日本长期经济成长潜力所需的综合改革方案。

许多民间分析师曾表示，两年内实现2%通胀率的时间框架是不现实的，现在日本央行政策委员会一些成员也呼吁下调这一物价目标。

路透调查显示，不计加税因素的日本核心CPI料在2014财年增长0.8%，在2015财年增长0.95%，与上月调查结果相当。

调查显示，许多分析师表示，一旦经济突然下行，日本央行将比政府承受更多压力，需要进一步扩大债务和资产购买规模来予以应对。(完) (编译 石冠兰 审校 于春红)
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