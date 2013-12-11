路透调查：分析师连续第二月下调日本GDP预估，因资本支出和出口疲软

《全球汇市》美元兑日圆触及近五个月低位，因地缘政治风险
“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
周一公布的政府数据显示，日本7-9月当季国内生产总值(GDP)下修幅度大于预期，因资本支出持平，显示安倍首相刺激企业投资的难度之大。
财政刺激支出与日本央行大胆宽松举措为经济提供了初步刺激，但安倍尚未祭出提振日本长期经济成长潜力所需的综合改革方案。
许多民间分析师曾表示，两年内实现2%通胀率的时间框架是不现实的，现在日本央行政策委员会一些成员也呼吁下调这一物价目标。
路透调查显示，不计加税因素的日本核心CPI料在2014财年增长0.8%，在2015财年增长0.95%，与上月调查结果相当。
调查显示，许多分析师表示，一旦经济突然下行，日本央行将比政府承受更多压力，需要进一步扩大债务和资产购买规模来予以应对。(完) (编译 石冠兰 审校 于春红)
“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
路透华盛顿4月11日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。
* 美国可能采取军事行动被认为将阻碍推出财政刺激举措 * 美国30年期公债收益率触及1月以来最低水平 * 美国财政部标售200亿美元10年期公债，需求疲弱 路透纽约4月11日 - 美国公债价格周二反弹，30年期公债收益率触及 近三个月低位，因对法国总统大选的忧虑再现，且美国对叙利亚和朝鲜可 能采取军事行动，激发对公债的避险需求。 但公债收益率跌幅有限，因投资者和交易商卖出，为本周560亿美元 的公债供应做准备，其中包括了周二标售的200亿美元10年期公债。 因庆祝逾越节，且复活节假期即将到来，市场交投清淡。美国金融市 场周五将因耶稣受难日假日关闭。 “今天的催化剂主要是地缘政治，对叙利亚和朝鲜的担忧情绪加重， ”RBC Wealth Management美国固定收益首席策略师Craig Bishop称。 朝鲜国家媒体周二警告称，如美国有任何侵略迹象，将对美国实施核 打击。 白宫也暗示，若叙利亚政府再次使用化学武器，或部署桶装炸弹，将 对进一步打击叙利亚持开放态度。