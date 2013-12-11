国际油市：布兰特原油期货持于109美元上方，与美国原油期货价差受关注

《全球汇市》美元兑日圆触及近五个月低位，因地缘政治风险
“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
美国1月原油期货 接近六周高位报每桶98.42美元，下跌0.09美元，昨日收升1.2%。
“价差收窄得太快了。我认为对美国原油的买盘有些过度，”Newedge Japan大宗商品销售经理Newedge Japan表示，并称美国原油库存仍处于10年高点，而且产量在增加。
美国能源资料协会(EIA)称，美国11月原油产量触及25年来最高水准，平均日产量达800万桶。
EIA将在周三稍晚公布库存数据，料将显示原油库存连续第二周下降。
美国石油协会(API)周二发布的数据显示，12月6日当周美国原油库存减少750万桶，路透访问的分析师原本预期减少300万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 王洋)
“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
路透华盛顿4月11日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。
* 美国可能采取军事行动被认为将阻碍推出财政刺激举措 * 美国30年期公债收益率触及1月以来最低水平 * 美国财政部标售200亿美元10年期公债，需求疲弱 路透纽约4月11日 - 美国公债价格周二反弹，30年期公债收益率触及 近三个月低位，因对法国总统大选的忧虑再现，且美国对叙利亚和朝鲜可 能采取军事行动，激发对公债的避险需求。 但公债收益率跌幅有限，因投资者和交易商卖出，为本周560亿美元 的公债供应做准备，其中包括了周二标售的200亿美元10年期公债。 因庆祝逾越节，且复活节假期即将到来，市场交投清淡。美国金融市 场周五将因耶稣受难日假日关闭。 “今天的催化剂主要是地缘政治，对叙利亚和朝鲜的担忧情绪加重， ”RBC Wealth Management美国固定收益首席策略师Craig Bishop称。 朝鲜国家媒体周二警告称，如美国有任何侵略迹象，将对美国实施核 打击。 白宫也暗示，若叙利亚政府再次使用化学武器，或部署桶装炸弹，将 对进一步打击叙利亚持开放态度。