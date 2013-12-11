版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 11日 星期三 14:20 BJT

国际油市：布兰特原油期货持于109美元上方，与美国原油期货价差受关注

美国1月原油期货 接近六周高位报每桶98.42美元，下跌0.09美元，昨日收升1.2%。

“价差收窄得太快了。我认为对美国原油的买盘有些过度，”Newedge Japan大宗商品销售经理Newedge Japan表示，并称美国原油库存仍处于10年高点，而且产量在增加。

美国能源资料协会(EIA)称，美国11月原油产量触及25年来最高水准，平均日产量达800万桶。

EIA将在周三稍晚公布库存数据，料将显示原油库存连续第二周下降。

美国石油协会(API)周二发布的数据显示，12月6日当周美国原油库存减少750万桶，路透访问的分析师原本预期减少300万桶。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐