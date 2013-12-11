中国债市：信心不足现券未见明显起色，短期有望维持震荡走势

路透上海12月11日 - 受略好于预期的续发国债结果带动，中国银行间市场利率债周三走势回稳。交易员认为，虽然年内资金面应无大碍，但市场整体信心仍显不足，短期内震荡行情料一时难改。

财政部2013年记账式附息国债的招标周三收官，最后一期七年期续发固息国债因中小机构买盘积极介入，定位低于预期，但中标收益率仍再度刷新逾九年高点。首场投标倍数录得近两个月来的国债最好成绩。

上海一银行交易员表示，近日资金面趋好，今日新债表现也不错，但市场信心仍不足，致现券整体“还是震荡，弱势没有改变。”

不过另一银行交易员指出，今日续发新债一级半(上市前交易)市场来看，尾盘时已有在中标收益率以下成交，可以继续关注这种向好势头能否持续。

剩余期限约6.59年的固息国债130015券 最新成交在4.6500%，上日尾盘为4.6650%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.4985 4.3417

上日 3.5427 4.4298

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 4.2656/4.2067

国债参考率报价 4.0767/4.0144

金融债参考率报价 5.1722/5.1189 (完)

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