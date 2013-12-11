中国债市：信心不足现券未见明显起色，短期有望维持震荡走势

金属期市：期铜触及两周低点，期锌跌至三个月最低
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
路透上海12月11日 - 受略好于预期的续发国债结果带动，中国银行间市场利率债周三走势回稳。交易员认为，虽然年内资金面应无大碍，但市场整体信心仍显不足，短期内震荡行情料一时难改。
财政部2013年记账式附息国债的招标周三收官，最后一期七年期续发固息国债因中小机构买盘积极介入，定位低于预期，但中标收益率仍再度刷新逾九年高点。首场投标倍数录得近两个月来的国债最好成绩。
上海一银行交易员表示，近日资金面趋好，今日新债表现也不错，但市场信心仍不足，致现券整体“还是震荡，弱势没有改变。”
不过另一银行交易员指出，今日续发新债一级半(上市前交易)市场来看，尾盘时已有在中标收益率以下成交，可以继续关注这种向好势头能否持续。
剩余期限约6.59年的固息国债130015券 最新成交在4.6500%，上日尾盘为4.6650%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.4985 4.3417
上日 3.5427 4.4298
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 4.2656/4.2067
国债参考率报价 4.0767/4.0144
金融债参考率报价 5.1722/5.1189 (完)
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路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
路透伦敦4月11日 - 指标避险德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透4月11日 - 美国农业部(USDA)周四公布的月度全球农作物供需报 告中主要资讯如下: 全球供需预估 2016/17 2015/16 4月 3月 4月 小麦(百万吨) 澳洲产量 35.00 35.00 24.17 澳洲出口 25.00 25.50 16.12 阿根廷产量 16.00 16.00 11.30 阿根廷出口 10.10 10.10 9.60 欧盟产量 144.66 144.66 160.00 欧盟出口 26.50 25.50 34.69 加拿大产量 31.70 31.70 27.59 加拿大出口 20.00 20.50 22.13