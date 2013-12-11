更新版 1-中国货币市场：14天以上品种续引回购利率下探，同业存单将发影响不大

(新增成交量及更新收盘报价)

路透北京/上海12月11日 - 中国银行间市场周三14天以上品种继续引领质押式回购利率 下探。市场人士表示，流动性呈现年内供应好于跨年情况，而即将发行的首批同业存单(NCDs)参考收益率偏低，对资金价格影响尚不大，基准三个月期Shibor利率变化亦有限。

“资金还可以，主要出年内，供需算平衡；跨年资金出得少，稍微紧一点，”北京一国有大行交易员称。

该交易员并指出，机构主流预期中央经济工作会议会继续定调政策中性偏紧，完全看不到年内流动性松下去的迹象。

一年一度的中央经济工作会议已于本周二开幕。本次会议将回顾2013年的经济工作，并对明年的宏观经济政策定调，部署工作任务。

北京另一国有银行交易员则表示，首批NCDs参考收益率受监管指导痕迹较浓，绝对利率偏低，对货币市场利率影响还不大，仅有影响到前期多头意味浓重的人民币利率互换(IRS) 有所下探。

临近年底，中国同业存单终于呱呱落地。工农中建四大国有银行和国开行 周四将首批成行，不过收益率定位偏低，除发行人之间互持，并吸引一些“尝鲜”需求外，料市场吸引力有限。

三个月期上海银行间同业拆放利率(shibor) 今日结束本月初开启的连涨行情，小跌0.60个基点(bp)报在5.3320%。

18家报价行中，单日报价涨幅最大的为工商银行 ，上调30bp至5.0%；单日报价跌幅最大的为交通银行 ，下调36bp至5.3%。

今日银行间市场质押式回购总成交5,624.53亿元，较上日减近一成；其中隔夜品种成交 4,370.86亿元，上日为4,190.51亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

------------------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.4985 3.5427 -4.42 4,370.86

七天 4.3417 4.4298 -8.81 726.57

14天 4.5570 4.6938 -13.68 328.80

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.9100 1.2000 +271.00 2,263.22

七天 4.2200 4.0500 +17.00 279.64

14天 4.6700 4.4200 +25.00 25.44

回购定盘利率

其中:隔夜 3.5500 3.6000 -5.00 --

七天 4.3300 4.4455 -11.55 --

14天 4.5600 4.7200 -16.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.5100 3.5580 -4.80 --

七天 4.3290 4.4440 -11.50 --

三个月 5.3320 5.3380 -0.60 --