《中国四季度信用债评级调整一览表》--12月11日

路透上海12月11日 - 中国信用债评级本周发生一起债项上调，中诚信将重庆渝富资产经营管理集团2013年第一期中期票据债项评级从AA+调升至AAA，因土地出让收入对公司项目投资形成良好资金支持。

11月以来中低等级信用债的调整幅度大于利率债，信用利差也有所扩大，以一年期AA+的中短期票据收益率曲线来看，与同期限国债的信用利差已从11月初的不到180bp，上涨到本周超过250bp。不过信用债整体因资金面等不确定性，仍有调整压力。

以下为2013年10月至今，中国债券信息网、中国货币网、上海清算所、上海证券交易所、深圳证券交易所公布的评级调整变化情况，公布时间依据上述网站：

公布时间 发行人 主体评级 债项评级 评级展望 债券简称 债券代码

本次 上次 本次 上次 本次 上次 --------------------------------------------------------------------------------------------- 12月6日 重庆渝富资产AAA AAA AAA AA+ 稳定 稳定 13渝富MTN001

管理集团 12月5日 浦东2011第一 AA+ AA 11浦东SMECN1

期集合票据 11月22日 大连融强 AA AA- AA+ AA 稳定 稳定 12融强债

投资公司 11月22日 山东微山湖 AA AA AA AA 负面 稳定 13微矿集团债

矿业集团 11月19日 宁德国投 AA AA- AA AA 稳定 稳定 10宁德国投债 11月19日 万达集团 AA AA- A-1 A-1 稳定 正面 13万达CP001

13万达CP002

13万达CP003 11月19日 北京粮食 AA+ AA A-1 A-1 稳定 稳定 13京粮CP001

集团 11月15日 昆明制药 AA- A+ A-1 A-1 稳定 稳定 13昆明制药CP001 11月15日 南京新百 AA- A+ A-1 A-1 稳定 稳定 13南京新百CP001

11月11日 如皋交通 AA AA- AA AA- 稳定 稳定 11皋交投债

投资发展公司 11月11日 自贡高新 AA AA- AA+ AA+ 稳定 稳定 13自贡高新债

投资公司 11月5日 中电投宁夏 AA+ AA+ A-1 A-1 稳定 负面 13青铜峡CP001

青铜峡集团 10月24日 华海药业 AA- AA- A-1 A-1 正面 稳定 13华海药业CP001

10月24日 张家界经济 AA AA- AA+ AA 稳定 稳定 12张家界经投债

发展投资集团 10月22日 万正投资 A+ AA- AA AA 负面 负面 13万正债

集团 10月17日 江苏金桥 AA AA- AA+ AA+ 稳定 稳定 13金桥盐化债

盐化集团 10月17日 云南祥鹏 AA AA AA AA 负面 稳定 12祥鹏航空债

航空公司 10月8日 山水水泥 AA+ AA AA+ AA 稳定 稳定 11山水MTN1

AA+ AA 稳定 稳定 13山水MTN1

A-1 A-1 稳定 稳定 13山水CP001 ---------------------------------------------------------------------------------------------

中国信用评级机构可以在银行间债券市场，交易所债券市场和信贷市场，从事金融产品信用评级，借款企业信用评级及担保机构信用评级等业务，发改委，保监会，证监会和人民银行等监管机构，对评级机构的业务范围分别进行认定。

根据中国人民银行2011年的最新披露，目前评级结果可以在信贷市场使用的评级机构有80家，评级结果可以在银行间债券市场使用的评级机构有五家。另外保监会认可的债券评级机构有7家，发改委和证监会在企业债和公司债领域，亦有各自认可的评级机构。

附近期信用市场主要风险事件：

11月12日，受钢贸行业风险暴露，中国投融资担保有限公司发生较大规模代偿款，联合资信将中投保列入信用评级观察名单。

11月19日，中诚信国际将中投保评级展望由正面调整为稳定，有效期为一年。

10月22日，上海同捷科技股份有限公司公告，因公司现金流较为紧张，无法按照规定于2013年10月21日，将应付上海杨浦中小企业2011年第一期票据款项存入偿债专户，若无法按时足额偿付，将由中国投资担保公司代偿。

11月27日，针对中石化东黄输油管道泄露爆炸事件，联合资信发布关注公告。

12月4日，联合资信将安信证券撤出信用评级观察名单，此前10月份，因安信证券大股东将其股权转让，联合资信将其列入观察名单。