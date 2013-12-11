中国债市：IRS回落，首批NCD发行利率偏低打击做多情绪

路透上海12月11日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三回落，幅度6-9基点。市场人士表示，首批同业存单明日发行，但利率定位偏低，打击部分IRS做多情绪，回购基准的IRS和Shibor基准IRS均有不同程度下跌。

“repo基准的今天下了6bp左右，Shibor基准下了8-9个bp ，”北京一银行交易员称，主要是NCD发行利率不高，且Shibor利率也没再上了。

他谈到，之前市场是预期Shibor fixing往6.0%走的，现在看来估计要往下修正一点,若Shibor没有机构再往上报的话，估计就维持这个位置概率较大，IRS继续走升可能性不大。

三个月Shibor 周三报5.3320%，较上日微跌0.60个基点（bp），为连涨六日后首次回落。

临近年底，中国同业存单终于呱呱落地。工农中建四大国有银行和国开行周四将首批成行，不过收益率定位偏低，除发行人之间互持，并吸引一些“尝鲜”需求外，料市场吸引力有限。

对于repo基准IRS走势，上海一银行交易员表示，现在资金面比较平稳，央行七天逆回购都不操作了，14天操作的概率也不大，需多关注短期资金面的变化，因其对repo基准IRS走势影响较大。

业内人士周三透露，中国人民银行一级交易商今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限14天。

银行间市场周三14天以上品种继续引领质押式回购利率 下探。市场人士表示，流动性呈现年内供应好于跨年情况，而即将发行的首批同业存单(NCDs)参考收益率偏低，对资金价格影响尚不大，基准三个月期Shibor利率变化亦有限。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.7800/4.8834 4.7550/4.8350 4.8375/4.9200 4.9125/5.0038 4.9134/5.1859

上日 4.7800/4.8792 4.7963/4.8750 4.8396/4.9250 4.9359/5.0300 4.9221/5.1871

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变动 +0.0000/+0.0042 -0.0413/-0.0400 -0.0021/-0.0050 -0.0234/-0.0262 -0.0087/-0.0012

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。