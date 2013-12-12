香港新股：中国信达首日挂牌开盘报4.4港元，较招股价高23%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港12月12日 - 中国最大不良债权投资者--信达资产管理股份有限公司 周四首日挂牌开盘报4.4港元，较招股价高23%。
大市香港恒生指数 则开低0.31%。
中国信达此前以招股价区间上限定价，为每股3.58港元，在香港首次公开发售（IPO）集资190亿港元（约25亿美元），迄今为止年内亚太区最大宗IPO，并获得投资者踊跃认购，其供散户认购的香港公开发售部份录得160倍超额认购，国际配售部份亦获大幅超额认购。（完） (记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。