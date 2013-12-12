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货币新闻 | 2013年 12月 12日 星期四 09:31 BJT

香港新股：中国信达首日挂牌开盘报4.4港元，较招股价高23%

路透香港12月12日 - 中国最大不良债权投资者--信达资产管理股份有限公司 周四首日挂牌开盘报4.4港元，较招股价高23%。

大市香港恒生指数 则开低0.31%。

中国信达此前以招股价区间上限定价，为每股3.58港元，在香港首次公开发售（IPO）集资190亿港元（约25亿美元），迄今为止年内亚太区最大宗IPO，并获得投资者踊跃认购，其供散户认购的香港公开发售部份录得160倍超额认购，国际配售部份亦获大幅超额认购。（完） (记者 雷美珍；审校 林高丽)
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