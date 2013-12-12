台湾货币市场：两年期存单加权平均得标利率料在0.70-0.73%

* 标售标的：央行两年期存单

* 标售时间：周五（13日）

* 标售金额：100亿台币

* 预测大区间：0.68-0.74%

* 预测小区间：0.70-0.73%

* 受访机构：六家

路透台北12月12日 - 台湾央行周五将连续第五个月标售两年期存单。银行资金调度人士表示，由于上周五央行标售一年期存单得标利率明显低于预期，令市场普遍预估两年期存单得标利率也会低于上月标售利率，预计在0.70-0.73%。

路透周四调查六家金融机构显示，多数机构认为本次两年期存单标售的加权平均得标利率将较前次的0.756%下滑，大区间在0.68-0.74%，小区间则在0.70-0.73%。本次调查包含四家本地金融机构、两家外商银行。

银行人士表示，目前银行间资金略显宽裕，资金仍有配置需求，加以上周一年期存单得标利率较前期下跌5.1个基点，惟因两年期存单天期较长可能面临升息的可能性较高，较前期的跌幅不致于高于一年期存单，明日两年期定存单的得标利率应该在0.70-0.73%附近。

“有点被一年期存单标售结果吓到，这次一定也会标低，只是低多少的问题。”一位金融机构资金调拨人士说。

虽有日系及欧系外商银行对较长天期的两年期存单兴趣缺缺，不过也有欧系外商银行认为，毕竟两年期存单标售金额只有100亿台币，只要有一家外银想积极竞标就会拉低得标利率，为这次标售结果增添变数。

台湾央行上周五公布，1,000亿台币的364天期存单标售加权平均得标利率为0.564%。标售结果远低于预期，较上月的0.615%走跌5.1个基点，也创下央行2010年4月重启一年期存单标售来的最低利率。

以下为2002-2013年两年存单标售结果一览表：

标售日期 得标利率% 额度 央行重贴现率

(亿台币)

2013年11月08日 0.756 100 1.875%

2013年10月11日 0.794 100 1.875%

2013年 9月12日 0.797 100 1.875%

2013年 8月 9日 0.780 100 1.875%

2003年 7月15日 1.261 390 1.375%

2003年 2月19日 1.457 200 1.625%

2003年 1月15日 1.529 100 1.625%

2003年 1月 2日 1.670 200 1.625%

2002年12月18日 1.694 150 1.625%

2002年12月11日 1.677 181 1.625%

2002年12月 5日 1.677 140 1.625%

2002年11月22日 1.782 12 1.625%

2002年11月21日 1.786 56 1.625%

2002年11月 8日 2.032 133 1.875%

2002年10月18日 2.110 4 1.875%

2002年10月 3日 2.132 110 1.875%

2002年 9月19日 2.193 120 1.875%

2002年 9月11日 2.110 5 1.875%

2002年 9月 5日 2.186 60 1.875%

2002年 8月26日 2.110 2 1.875%

2002年 8月22日 2.180 70 1.875%

2002年 8月14日 2.110 73.5 1.875%

2002年 8月 8日 2.132 114 1.875%

2002年 7月24日 2.207 17 1.875%

2002年 7月18日 2.225 137 1.875%

2002年 7月10日 2.247 20 1.875%

2002年 7月 8日 2.247 2 1.875%

2002年 7月 5日 2.247 17 1.875%

2002年 7月 4日 2.284 202 1.875%

2002年 6月26日 2.434 181 2.125%

2002年 6月25日 2.434 319 2.125%

2002年 6月24日 2.445 459 2.125%

2002年 5月28日 2.725 2 2.125%

2002年 5月27日 2.747 23 2.125%

2002年 4月29日 2.817 70 2.125%

2002年 4月 1日 2.787 119 2.125%

2002年 3月 4日 2.701 147 2.125%

2002年 2月 4日 2.779 97 2.125%