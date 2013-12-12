表格：外资及陆资在台股卖超9.55亿台币，转买为卖

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北12月12日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超9.55亿台币，转买为卖；上交易日修正后为买超51.52亿台币。
三大法人今日合计卖超15.12亿台币，上交易日修正后为买超40.05亿台币。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
12/12 -9.55 -6.14 +0.56 -15.12
12/11 +51.52r -11.06 -0.41r +40.05r
12/10 +52.95 -3.05 -8.12r +41.79r
12/9 +86.56 -1.99 -5.91r +78.66r
12/6 -3.93r -0.20 -6.07r -10.20r
12/5 -18.11 -10.52 -4.91r -33.54r
12/4 +34.40 +5.43 -9.27r +30.57r
12/3 +17.73r +4.39 -6.59r +15.53r
12/2 +35.61r +1.38 -0.70r +36.29r
本月累计 +247.18 -21.75 -41.42 +184.01
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
11月 -211.95 +43.53 -15.95r -184.37r
10月 +746.18r +10.09 -49.61r +706.66r
9月 +1,209.95r -25.27r -59.71r +1,124.96r
8月 -457.29 -69.42r +7.64r -519.06r
7月 +823.77 +161.48r -24.52r +960.73r
6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r
5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r
4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 董永年)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。