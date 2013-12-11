欧元债市：德债收益率接近七周高点，美联储退出刺激计划仍无定数

标题新闻：法国政府将今年公共赤字/GDP目标从2.7%上调至2.8%，料到2020年降至1.3%-回声报
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在这一背景下，加之近期数据显示美国11月失业率降至五年低位7%，一些投资者提前了对美联储开始缩减购债的时间预期。
“表面上预算协议是一件好事，因为从经济的角度看，它减少了美国财政的不确定性，”RIA Capital Markets债券策略师Nick Stamenkovic表示。
“但从市场的角度来说，这增加了美联储提前缩减买债计划的可能性，特别是考虑到11月强劲的就业报告。”
周一发布的路透调查显示，多数分析师仍预计美联储将在明年3月开始缩减购债，但调查也显示，有部份分析师愈发认为美联储最快可能本月或1月政策会议就付诸行动。
10年期德债收益率 持平于1.84%，上周曾触及七周高位1.89%--接近10月初以来一直所处1.65-1.95%区间的顶部。
德国标售不超过50亿欧元两年期债券，预计将因近期收益率上扬而获益。两年期德债收益率 持稳在0.81%。
其他欧元区公债大体保持不变，预计美联储12月17-18日政策会议前也将如此。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 隋芬)
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路透约翰内斯堡4月11日 - 南非兰特周二上涨，因美元普跌，以及南非高等法院将考虑，对总统祖马的不信任投票是否采用不记名方式进行。