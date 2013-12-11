新闻稿：中国11月M2同比增14.2%，新增人民币贷款6,246亿元--央行

(以下为中国人民银行周三公布的2013年11月金融统计数据报告及社会融资规模报告全文)

一、月末广义货币增长14.2%，狭义货币增长9.4%

11月末，广义货币(M2)余额107.93万亿元,同比增长14.2%，比上月末低0.1个百分点，比去年同期高0.3个百分点；狭义货币(M1)余额32.48万亿元,同比增长9.4%，分别比上月末和去年同期高0.5个和3.9个百分点；流通中货币(M0)余额5.64万亿元,同比增长7.7%。当月净投放现金846亿元。

二、当月人民币贷款增加6246亿元，外币贷款增加20亿美元

11月末，本外币贷款余额76.13万亿元，同比增长14.2%。人民币贷款余额71.41万亿元，同比增长14.2%，与上月末持平，比去年同期低1.5个百分点。当月人民币贷款增加6246亿元，同比多增1026亿元。分部门看，住户贷款增加2615亿元，其中，短期贷款增加797亿元，中长期贷款增加1818亿元；非金融企业及其他部门贷款增加3639亿元，其中，短期贷款增加2407亿元，中长期贷款增加858亿元，票据融资增加191亿元。1-11月人民币贷款增加8.41万亿元，同比多增6600亿元。11月末外币贷款余额7686亿美元，同比增长16.5%，当月外币贷款增加20亿美元。

三、当月人民币存款增加5472亿元，外币存款增加30亿美元

11月末，本外币存款余额105.99万亿元，同比增长14.2%。人民币存款余额103.23万亿元，同比增长14.5%，与上月末持平，比去年同期高1.1个百分点。当月人民币存款增加5472亿元，同比多增733亿元。其中，住户存款增加940亿元，非金融企业存款增加3877亿元，财政性存款减少435亿元。1-11月人民币存款增加11.41万亿元，同比多增2.18万亿元。11月末外币存款余额4491亿美元，同比增长8.0%，当月外币存款增加30亿美元。

四、当月银行间市场同业拆借和质押式债券回购月加权平均利率均为4.12%

11月份, 银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交18.81万亿元，日均成交8956亿元，日均成交同比减少14.7%。

11月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为4.12%，分别比上月和去年同期高0.29个和1.55个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为4.12%,分别比上月和去年同期高0.26个和1.57个百分点。

五、当月跨境贸易人民币结算业务发生5064亿元，直接投资人民币结算业务发生431亿元

11月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生3414亿元、1650亿元、108亿元、323亿元。

注1：当期数据为初步数。

注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。

--2013年11月社会融资规模统计数据报告全文：

初步统计，2013年1-11月社会融资规模为16.06万亿元，比去年同期多1.92万亿元。11月份社会融资规模为1.23万亿元，比去年同期多1053亿元。其中，当月人民币贷款增加6246亿元，同比多增1026亿元；外币贷款折合人民币增加122亿元，同比少增923亿元；委托贷款增加2704亿元，同比多增1486亿元；信托贷款增加1018亿元，同比少增784亿元；未贴现的银行承兑汇票增加57亿元，同比多增546亿元；企业债券净融资1383亿元，同比少437亿元；非金融企业境内股票融资147亿元，同比多40亿元。

注1：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。