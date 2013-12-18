离岸人民币：台北富邦银承贷深圳国际5亿人民币，冲刺境外人民币放款

路透台北12月18日 - 台湾资产第二大上市金控--富邦金控 周三称，旗下台北富邦银行与深圳国际控股 签署一年期5亿元人民币贷款协议，是首家台资银行与香港主板上市公司在前海所进行的跨境人民币贷款案。

台北富邦银行总经理韩蔚廷今日在一场记者会后受访时并表示，前海区的人民币贷款利率大致跟香港市场一样，时序接近年底，在境外人民币市场的贷款利率波动比较大，这次签的也是市场利率，目前境外人民币贷款利率约为4-5%。

“并购华一银行有助于人民币资金去化。”他称。此次贷款就是经由华一银行开立帐户拨款。

韩蔚廷并称，目前台北富邦银行人民币存款约为百亿元，主要去化管道仍以转存、换汇换利(SWAP)操作等为主，人民币放款约占存款部位2-3成，仍在积极扩展人民币放款量能。

至于房贷部分，他则预估台北富邦银行明年房贷表现约持平至个位数成长。

台北富邦银行新闻稿并指出，此笔贷款将作为深圳国际开发深圳前海妈湾片区的资金需求，截至目前，该案为两岸单笔额度最大的双边跨境人民币贷款案。