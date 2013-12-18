离岸人民币：台北富邦银承贷深圳国际5亿人民币，冲刺境外人民币放款

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透台北12月18日 - 台湾资产第二大上市金控--富邦金控 周三称，旗下台北富邦银行与深圳国际控股 签署一年期5亿元人民币贷款协议，是首家台资银行与香港主板上市公司在前海所进行的跨境人民币贷款案。
台北富邦银行总经理韩蔚廷今日在一场记者会后受访时并表示，前海区的人民币贷款利率大致跟香港市场一样，时序接近年底，在境外人民币市场的贷款利率波动比较大，这次签的也是市场利率，目前境外人民币贷款利率约为4-5%。
“并购华一银行有助于人民币资金去化。”他称。此次贷款就是经由华一银行开立帐户拨款。
韩蔚廷并称，目前台北富邦银行人民币存款约为百亿元，主要去化管道仍以转存、换汇换利(SWAP)操作等为主，人民币放款约占存款部位2-3成，仍在积极扩展人民币放款量能。
至于房贷部分，他则预估台北富邦银行明年房贷表现约持平至个位数成长。
台北富邦银行新闻稿并指出，此笔贷款将作为深圳国际开发深圳前海妈湾片区的资金需求，截至目前，该案为两岸单笔额度最大的双边跨境人民币贷款案。
富邦金控今日收跌0.36%，报41.35台币，表现不如台股 的0.05%跌幅。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当