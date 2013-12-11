《全球汇市》日圆连涨第二日，因股市下跌且市场对欧元和美元锁定获利

金属期市：期铜触及两周低点，期锌跌至三个月最低
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3762 1.3759 +0.02 +4.30 1.3194
美元/日圆 102.53 102.82 -0.28 +18.20 86.74
欧元/日圆 141.07 141.47 -0.28 +23.26 114.45
美元/瑞郎 0.8879 0.8870 +0.10 -3.01 0.9155
英镑/美元 1.6416 1.6445 -0.18 +1.02 1.6251
美元/加元 1.0601 1.0599 +0.02 +6.85 0.9921
澳元/美元 0.9115 0.9150 -0.38 -12.30 1.0393
新西兰元/美元 0.8268 0.8309 -0.49 -0.18 0.8283
欧元/瑞郎 1.2221 1.2211 +0.08 +1.21 1.2075
欧元/英镑 0.8382 0.8367 +0.18 +3.30 0.8114
欧元/瑞典克朗 9.0034 8.9933 +0.11 +4.96 8.5777
美元/挪威克朗 6.1167 6.1095 +0.12 +9.95 5.5630
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼；审校 白云)
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路透4月11日 - 美国农业部(USDA)周四公布的月度全球农作物供需报 告中主要资讯如下: 全球供需预估 2016/17 2015/16 4月 3月 4月 小麦(百万吨) 澳洲产量 35.00 35.00 24.17 澳洲出口 25.00 25.50 16.12 阿根廷产量 16.00 16.00 11.30 阿根廷出口 10.10 10.10 9.60 欧盟产量 144.66 144.66 160.00 欧盟出口 26.50 25.50 34.69 加拿大产量 31.70 31.70 27.59 加拿大出口 20.00 20.50 22.13