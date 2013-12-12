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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 17:47 BJT

台湾债市：102/10期10年公债中，银行业卖超8亿台币

路透台北12月12日 - 台湾柜台买卖中心周四公布，债券等殖成交系统中，10年公债102
/10 交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      2.00     10.00        -8.00
     票券业      1.00      0.50        +0.50
     证券业     12.00      4.50        +7.50
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