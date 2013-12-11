泰国红衫军准备集会支持总理英拉

金属期市：期铜触及两周低点，期锌跌至三个月最低
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷12月11日（记者 Amy Sawitta Lefevre/Aubrey Belford） - 支持泰国总理英拉的红衫军周三称，他们可能上街集会以保护政府，这可能引发与反政府抗议者的对峙。持续不断的抗议活动已迫使英拉承诺将提前举行选举。
红衫军的警告凸显了未来的风险。反政府示威者继续试图摧毁英拉的哥哥、前总理他信的政治影响力。
反政府抗议领导人苏德（Suthep Thaugsuban）并不理会英拉在2月2日举行选举的决定。他希望由非选举产生的“人民委员会”来管理泰国。
反独裁民主联合阵线（又称红衫军）领导人之一Jatuporn Promphan表示，红衫军可能集会以保护政府。
“团结所有红衫军和那些喜爱民主、不赞同苏德做法的人是反独裁民主联合阵线的任务。人数将比苏德聚集的人多得多，”Promphan在接受路透采访时表示。
“苏德说话的时候应该记住，很多泰国人喜爱他信，喜欢西那瓦家族，”反独裁民主联合阵线领导人Thida Thawornseth对路透说道。
“苏德凭什么认为他能代表所有泰国人？苏德曾说英拉在泰国哪里都会受到辱骂。那他呢？他才是需要担心的那个人，”Thawornseth称。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透4月11日 - 美国农业部(USDA)周四公布的月度全球农作物供需报 告中主要资讯如下: 全球供需预估 2016/17 2015/16 4月 3月 4月 小麦(百万吨) 澳洲产量 35.00 35.00 24.17 澳洲出口 25.00 25.50 16.12 阿根廷产量 16.00 16.00 11.30 阿根廷出口 10.10 10.10 9.60 欧盟产量 144.66 144.66 160.00 欧盟出口 26.50 25.50 34.69 加拿大产量 31.70 31.70 27.59 加拿大出口 20.00 20.50 22.13