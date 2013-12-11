路透基点：台湾中租控股将循环贷款案规模提高至24亿台币

标题新闻：法国政府将今年公共赤字/GDP目标从2.7%上调至2.8%，料到2020年降至1.3%-回声报
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路透香港12月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，台湾租赁公司中租控股已将一笔三年期循环贷款的规模，从20亿台币提高至24亿台币(8,100万美元)。
10家银行加入该贷款案。台湾土地银行为牵头主办行与额度分配行。台湾农业金库、兆丰国际商业银行和元大商业银行为协办行。
签署日期预计为2014年2月。
这笔子弹式贷款的利率为较二级商票利率加码80个基点。
银行承贷6亿台币或以上的，取得牵头行头衔，有20个基点的先付费用；承贷3-5.99亿台币，取得12个基点费用；承贷1-2.99亿台币，取得5个基点费用。
若支取比例不到50%，贷款会有一笔15个基点的承诺费。
收益将用于再融资和运营资本。(完) (编译 隋芬; 审校 艾茂林)
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路透约翰内斯堡4月11日 - 南非兰特周二上涨，因美元普跌，以及南非高等法院将考虑，对总统祖马的不信任投票是否采用不记名方式进行。