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债券 | 2013年 12月 11日 星期三 18:01 BJT

路透基点：台湾中租控股将循环贷款案规模提高至24亿台币

路透香港12月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，台湾租赁公司中租控股已将一笔三年期循环贷款的规模，从20亿台币提高至24亿台币(8,100万美元)。

10家银行加入该贷款案。台湾土地银行为牵头主办行与额度分配行。台湾农业金库、兆丰国际商业银行和元大商业银行为协办行。

签署日期预计为2014年2月。

这笔子弹式贷款的利率为较二级商票利率加码80个基点。

银行承贷6亿台币或以上的，取得牵头行头衔，有20个基点的先付费用；承贷3-5.99亿台币，取得12个基点费用；承贷1-2.99亿台币，取得5个基点费用。

若支取比例不到50%，贷款会有一笔15个基点的承诺费。

收益将用于再融资和运营资本。(完) (编译 隋芬; 审校 艾茂林)
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