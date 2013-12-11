重温稿-台湾货币市场：短率徘徊低位，部分银行旬初负数操作惟年内资金宽裕

金属期市：期铜触及两周低点，期锌跌至三个月最低
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
* 短率徘徊低位
* 年内短钱宽裕
* 部分银行负数操作得宜
* 短票发票量依旧偏少
记者 詹静宜
路透台北12月11日 - 台湾银行间台币短率周三徘徊低位。货币市场人士认为，尽管部分银行在提存期初负数操作得宜，市场年内短钱仍显宽裕，不过银行间对跨年资金操作较为谨慎，对年底资金情势预留变数。
银行间资金调拨人士指出，因部分银行旬初采行负数操作，及央行稍有增加冲销银行间隔夜拆款量，令银行间上日超额准备数转为负数，惟整体市场年内资金依旧充裕，外商银行资金也偏多，致短率仍旧游走低位。
“今天拆入还是很好拆!”一位负数操作的民营银行资调人士称。
至于近来美元的流动性问题，市场人士指出，目前银行间美元流动性算是稳中带紧，年底还是有美元趋紧的现象。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.388%，上日收在0.387%。今日区间在0.295-0.400%，上日区间在0.295-0.390%；一周拆款利率在0.380-0.430%，同上日。
**发票量偏少**
短票市场方面，大型票券商指出，今日发票量仍偏少，成交利率表现大致持平，要待周五例行性发票量才会翻多，甚至有票券商透露周五发票量将比上半周单日增加一倍，主要来自今日标售的28天期南亚 商业本票50亿台币将于周五交割。
虽有票券资调人士提及，目前看来本旬短票端资金供给偏松，年底不致于因资金紧缩因素而引导短票利率走高。但亦有票券商提醒年底资金变数较多，仍须谨慎因应。
今日票券商与银行间今年年内短票利率主要成交在0.60%-0.61%，跨年天期的交投落在0.61-0.62%，其中30天期短票成交在0.62%，20天期则成交在0.61%，跨过农历年的较长天期短票则成交以0.62-0.63%为主，今日各天期短票成交利率大致与上日相同。
台湾央行今日共发行789亿台币存单，相较存单到期606亿台币，存单发行余额增183亿。 周四央行存单到期金额630亿，周五为719.35亿。
拆款中心 资料显示，周三超额准备为负50亿台币，累计超额准备为负100亿，加计前期1%的超额准备为703亿台币。
**RP利率往区间低位靠拢**
债券市场附买回(RP)成交利率周三往区间低位靠拢，票券商的月内资金承作利率且有微幅下跌。市场人士称今日市场资金依旧偏多，且本周公债交投量能急冻，公司债的供给亦不足，几乎没有新券来源，令区间高档利率成交稀疏。
市场人士指出，目前市场看不出年底有紧缩因素发酵，资金寻求去化的压力有增无减，令市场倾向券源提供端，腾出议价空间，投信及寿险等资金供应者不得不降价以求。
〞券源的供应本周几乎是固定的，我们先承作跨年资金，逐步减少年内的部位，年内的利率就跟着调降。〞一票券商交易员说。
证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.58%，59%成交极少；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-0.68%，0.69%仅存少数长期往来客户。
大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%，和上日大致相同；公司债RP利率年内主交投区在0.57-0.58%，低位下调，跨年利率则在0.59%；另一周内短天期见成交0.52%-0.55%，0.52%成交渐多。
本周新券奇缺的窘境下周可望获得纾解，但市场料对利率走势影响仍十分有限，主因市场待去化的资金部位庞大。
下周大额公司债发行共约220.5亿台币，包括周一台中银行 30亿台币、周二鸿海 60亿及周三南亚塑胶 104亿台币、富邦金控 26.5亿台币。(完) (集体采写 林妙容; 审校 张喜良)
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