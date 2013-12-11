路透基点：天津发展签署25.5亿港元三年期俱乐部贷款--RLPC

金属期市：期铜触及两周低点，期锌跌至三个月最低
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
路透香港12月11日 - 汤森路透旗下基点报导，天津发展控股有限公司周二宣布，已签署25.5亿港元(3.29亿美元)三年期定期贷款。
消息人士透露，本案有两年的延期选择权。
六家银行参与这笔俱乐部贷款：工银亚洲(7亿港元)、上海浦东发展银行(4亿港元)、东方汇理银行(3.5亿港元)、东亚银行(2亿港元)和马来亚银行(2亿港元)。
所筹款项部分将用于为一笔债券交易进行再融资，部分则用作一般企业目的。
周二已签署协议。
根据公司公告，在贷款期间，天津市人民政府必需维持对该公司逾50%的直接/间接股权。
天津市政府所拥有的津联集团有限公司，持有天津发展62.4%的股权。
天津发展在天津从事集装箱码头作业、公路收费、供水、电力事业和房地产开发。该公司公布2013年上半年未经审计的中期营收为24.6亿港元，整体综合收入为3.3351亿港元。(完) (编译 王翔琼；审校 隋芬)
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路透伦敦4月11日 - 指标避险德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透4月11日 - 美国农业部(USDA)周四公布的月度全球农作物供需报 告中主要资讯如下: 全球供需预估 2016/17 2015/16 4月 3月 4月 小麦(百万吨) 澳洲产量 35.00 35.00 24.17 澳洲出口 25.00 25.50 16.12 阿根廷产量 16.00 16.00 11.30 阿根廷出口 10.10 10.10 9.60 欧盟产量 144.66 144.66 160.00 欧盟出口 26.50 25.50 34.69 加拿大产量 31.70 31.70 27.59 加拿大出口 20.00 20.50 22.13