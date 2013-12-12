更正-路透基点：天津发展签署25.5亿港元三年期俱乐部贷款--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(因英文原文有误，第三段添加恒生银行)
路透香港12月11日 - 汤森路透旗下基点报导，天津发展控股有限公司周二宣布，已签署25.5亿港元(3.29亿美元)三年期定期贷款。
消息人士透露，本案有两年的延期选择权。
六家银行参与这笔俱乐部贷款：恒生银行（7亿港元）、工银亚洲(7亿港元)、上海浦东发展银行(4亿港元)、东方汇理银行(3.5亿港元)、东亚银行(2亿港元)和马来亚银行(2亿港元)。
所筹款项部分将用于为一笔债券交易进行再融资，部分则用作一般企业目的。
周二已签署协议。
根据公司公告，在贷款期间，天津市人民政府必需维持对该公司逾50%的直接/间接股权。
天津市政府所拥有的津联集团有限公司，持有天津发展62.4%的股权。
天津发展在天津从事集装箱码头作业、公路收费、供水、电力事业和房地产开发。该公司公布2013年上半年未经审计的中期营收为24.6亿港元，整体综合收入为3.3351亿港元。(完) (编译 王翔琼；审校 隋芬)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。