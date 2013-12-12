更正-路透基点：天津发展签署25.5亿港元三年期俱乐部贷款--RLPC

(因英文原文有误，第三段添加恒生银行)

路透香港12月11日 - 汤森路透旗下基点报导，天津发展控股有限公司周二宣布，已签署25.5亿港元(3.29亿美元)三年期定期贷款。

消息人士透露，本案有两年的延期选择权。

六家银行参与这笔俱乐部贷款：恒生银行（7亿港元）、工银亚洲(7亿港元)、上海浦东发展银行(4亿港元)、东方汇理银行(3.5亿港元)、东亚银行(2亿港元)和马来亚银行(2亿港元)。

所筹款项部分将用于为一笔债券交易进行再融资，部分则用作一般企业目的。

周二已签署协议。

根据公司公告，在贷款期间，天津市人民政府必需维持对该公司逾50%的直接/间接股权。

天津市政府所拥有的津联集团有限公司，持有天津发展62.4%的股权。