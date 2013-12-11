更新版 1-中国数据：11月社会融资规模明显反弹，表外融资现抬头之势

金属期市：期铜触及两周低点，期锌跌至三个月最低
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
* 11月新增贷款略超预期，社融较上月明显反弹
* 表外融资一度受到抑制后，现抬头之势
* 考虑M2增速、外汇占款等，年内政策难放松 (新增评论和更多细节)
路透北京12月11日 - 中国11月新增人民币贷款略高预期，社会融资规模亦较上月明显反弹。分析人士指出，此前一度受到抑制的表外融资现抬头之势，且M2增速仍高于年初目标，加之人民币升值预期犹在，预计年内货币政策放松可能性较弱。
中国央行周三公布数据显示，11月社会融资规模为1.23万亿元人民币，比上年同期多1,053亿元；当月新增人民币贷款6,246亿元，高于路透5,900亿元的调查中值。当月末广义货币供应量(M2) 同比增长14.2，与路透调查中值吻合。
“1.23万亿的社融规模也挺大的。委托贷款比上月有所反弹，信托贷款相对也不低。可能传说中的(银监会)9号文要出来，也有银行赶在政策出台之前再猛做一些，所以票据反而反弹一些了，前两个月都是减少的。”兴业银行资金营运中心宏观分析师肖丽称。
她进一步指出，M2增速离央行年初设定的13%目标还有较大的缺口，预计货币政策年内应该还是会中性偏紧，“年末能控制到13.7%左右就很好了，13.5%以下很难。”
央行数据并显示，11月委托贷款增加2,704亿元，同比多增1,486亿元；信托贷款增加1,018亿元，同比少增784亿元；未贴现的银行承兑汇票增加57亿元，同比多增546亿元。
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招商银行金融市场部高级分析师刘东亮亦认为，“人民币升值加速，虽然热钱的规模不一定很大，更多的可能是套利资金，但外汇占款的增量摆在这儿，货币政策是很难放松了，还是中性偏紧或者是紧平衡。”
招商证券本月初发布研究报告称，整体看，11月招商亚洲新兴市场资金流动指标较上月回落，显示未来数月新增外汇占款不会出现持续攀升的趋势，11月新增外汇占款预计在1,500-2,500亿元人民币之间。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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路透4月11日 - 美国农业部(USDA)周四公布的月度全球农作物供需报 告中主要资讯如下: 全球供需预估 2016/17 2015/16 4月 3月 4月 小麦(百万吨) 澳洲产量 35.00 35.00 24.17 澳洲出口 25.00 25.50 16.12 阿根廷产量 16.00 16.00 11.30 阿根廷出口 10.10 10.10 9.60 欧盟产量 144.66 144.66 160.00 欧盟出口 26.50 25.50 34.69 加拿大产量 31.70 31.70 27.59 加拿大出口 20.00 20.50 22.13