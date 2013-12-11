马来西亚期市：棕榈油因库存上升疑虑而收低，但雨季因素提供支撑

路透吉隆坡12月11日 - 棕榈油期货周三在窄幅交投中收低，因市场担忧出口需求低迷会抬高库存，不过市场人士预计棕榈油种植区的洪水会对供应形成遏制。

行业监管机构周二公布数据，马来西亚11月棕榈油出口较前月减少8.7%，导致该国棕榈油库存升至八个月高位198万吨。

另外船货调查公司的数据也打击了投资者信心。数据显示棕榈油的疲弱需求本月可能已越发恶化，12月前十天的出货量较上月同期减少了多达26%。

但马来西亚包括主要种植大省在内的几个地区进入雨季，损及棕榈油产出，这对价格形成支撑。

马来西亚指标2月棕榈油合约 下跌0.3%，收报每吨2,630林吉特。日内价格波动区间在2,627-2,650林吉特。

总交易量为22,117口，低于35,000的平均水平。(完)

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