马来西亚期市：棕榈油因库存上升疑虑而收低，但雨季因素提供支撑

金属期市：期铜触及两周低点，期锌跌至三个月最低
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
路透吉隆坡12月11日 - 棕榈油期货周三在窄幅交投中收低，因市场担忧出口需求低迷会抬高库存，不过市场人士预计棕榈油种植区的洪水会对供应形成遏制。
行业监管机构周二公布数据，马来西亚11月棕榈油出口较前月减少8.7%，导致该国棕榈油库存升至八个月高位198万吨。
另外船货调查公司的数据也打击了投资者信心。数据显示棕榈油的疲弱需求本月可能已越发恶化，12月前十天的出货量较上月同期减少了多达26%。
但马来西亚包括主要种植大省在内的几个地区进入雨季，损及棕榈油产出，这对价格形成支撑。
马来西亚指标2月棕榈油合约 下跌0.3%，收报每吨2,630林吉特。日内价格波动区间在2,627-2,650林吉特。
总交易量为22,117口，低于35,000的平均水平。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 隋芬; 审校 田建华)
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
路透伦敦4月11日 - 指标避险德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透4月11日 - 美国农业部(USDA)周四公布的月度全球农作物供需报 告中主要资讯如下: 全球供需预估 2016/17 2015/16 4月 3月 4月 小麦(百万吨) 澳洲产量 35.00 35.00 24.17 澳洲出口 25.00 25.50 16.12 阿根廷产量 16.00 16.00 11.30 阿根廷出口 10.10 10.10 9.60 欧盟产量 144.66 144.66 160.00 欧盟出口 26.50 25.50 34.69 加拿大产量 31.70 31.70 27.59 加拿大出口 20.00 20.50 22.13