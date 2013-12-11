CNH动态：离岸即期汇价逆转打破高于境内局面，因美元空头回补

金属期市：期铜触及两周低点，期锌跌至三个月最低
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
路透香港12月11日 - 人民币兑美元中间价周三连续第四日创历史新高，然香港人民币即期汇价 仍维持技术性回调走势，并导致离岸即期价格与境内汇价（CNY）出现逆转，打破自10月底以来离岸即期始终高于境内的局面。
离岸即期市场已连续两日技术调整，交易员分析称，回调主因美元空头有所回补。 此前的一周内，离岸人民币汇率再次开启一轮快速升值行情。五天交易时间内，人民币离岸即期升值近200个点子。
“今天人民币外汇市场两个具有significant意义事件：离岸即期和在岸即期的价差消失；CNH的短期swap（外汇掉期）变负。”一位中资银行资深交易员感慨道。
一位台资银行香港交易员称，近日CNH即期市场上卖空美元的太多，在岸和离岸的点差已从两周前280个点子缩到了昨天65点，今天点差消失，反而卖空的变少，“除非CNY市场的 spot(即期汇价)继续大幅下来，否则暂时没新的题材可炒了。”
离岸美元兑人民币远期掉期交易隔夜O/N 、T/N 、S/N 三种期限均一度从升水变成贴水。如隔夜O/N最新报-0.42/0.92。
一位中资大行交易员亦表示，“两家大的中资行一早还在卖美元，但9:30中间价出来后开始转买美元，应该是空头有所回补。”
本地时间下午6:28，离岸人民币 报6.0720，上日尾盘在6.0647，微幅跌0.12%。在岸人民币今日收在6.0717，与离岸价差收窄至-3个点子，昨日价差还在65个点子，11月中旬两地点差则在200个点子以上。
同时间，离岸人民币兑美元NDF一年期品种 报6.1225，小幅跌0.14%，昨日收盘价为6.1140。
离岸人民币兑美元一年期远汇 报6.1309/49，较上日尾盘的6.1228有所下跌，昨日盘中最高价曾至6.1197。
人民币兑美元即期 周三收盘小幅收贬，结束此前连续三日创纪录新高的飙升走势，亦未能跟随中间价连创四日新高的升值步调，令上周五以来一路冲关夺隘的升值步伐暂告停歇。
全球汇市，美元指数 小幅下跌至79.96，美元兑日圆 跌0.3%报102.54日圆，欧元兑日圆 则下滑0.4%，报140.98日圆。因全球股市下跌，且投资者针对美元和欧元兑日圆今年的强劲涨势锁定获利。（完）
人民币汇率相关新闻
人民币汇率市场报导/掉期
人民币在岸相关新闻
人民币离岸/NDF相关新闻
人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 张喜良)
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
路透伦敦4月11日 - 指标避险德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透4月11日 - 美国农业部(USDA)周四公布的月度全球农作物供需报 告中主要资讯如下: 全球供需预估 2016/17 2015/16 4月 3月 4月 小麦(百万吨) 澳洲产量 35.00 35.00 24.17 澳洲出口 25.00 25.50 16.12 阿根廷产量 16.00 16.00 11.30 阿根廷出口 10.10 10.10 9.60 欧盟产量 144.66 144.66 160.00 欧盟出口 26.50 25.50 34.69 加拿大产量 31.70 31.70 27.59 加拿大出口 20.00 20.50 22.13