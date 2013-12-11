CNH动态：离岸即期汇价逆转打破高于境内局面，因美元空头回补

路透香港12月11日 - 人民币兑美元中间价周三连续第四日创历史新高，然香港人民币即期汇价 仍维持技术性回调走势，并导致离岸即期价格与境内汇价（CNY）出现逆转，打破自10月底以来离岸即期始终高于境内的局面。

离岸即期市场已连续两日技术调整，交易员分析称，回调主因美元空头有所回补。 此前的一周内，离岸人民币汇率再次开启一轮快速升值行情。五天交易时间内，人民币离岸即期升值近200个点子。

“今天人民币外汇市场两个具有significant意义事件：离岸即期和在岸即期的价差消失；CNH的短期swap（外汇掉期）变负。”一位中资银行资深交易员感慨道。

一位台资银行香港交易员称，近日CNH即期市场上卖空美元的太多，在岸和离岸的点差已从两周前280个点子缩到了昨天65点，今天点差消失，反而卖空的变少，“除非CNY市场的 spot(即期汇价)继续大幅下来，否则暂时没新的题材可炒了。”

离岸美元兑人民币远期掉期交易隔夜O/N 、T/N 、S/N 三种期限均一度从升水变成贴水。如隔夜O/N最新报-0.42/0.92。

一位中资大行交易员亦表示，“两家大的中资行一早还在卖美元，但9:30中间价出来后开始转买美元，应该是空头有所回补。”

本地时间下午6:28，离岸人民币 报6.0720，上日尾盘在6.0647，微幅跌0.12%。在岸人民币今日收在6.0717，与离岸价差收窄至-3个点子，昨日价差还在65个点子，11月中旬两地点差则在200个点子以上。

同时间，离岸人民币兑美元NDF一年期品种 报6.1225，小幅跌0.14%，昨日收盘价为6.1140。

离岸人民币兑美元一年期远汇 报6.1309/49，较上日尾盘的6.1228有所下跌，昨日盘中最高价曾至6.1197。

人民币兑美元即期 周三收盘小幅收贬，结束此前连续三日创纪录新高的飙升走势，亦未能跟随中间价连创四日新高的升值步调，令上周五以来一路冲关夺隘的升值步伐暂告停歇。

全球汇市，美元指数 小幅下跌至79.96，美元兑日圆 跌0.3%报102.54日圆，欧元兑日圆 则下滑0.4%，报140.98日圆。因全球股市下跌，且投资者针对美元和欧元兑日圆今年的强劲涨势锁定获利。（完）

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