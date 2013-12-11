欧洲汇市：英镑兑美元自两年高点回落，表现不及欧元

美国股市：道琼工业指数微跌0.03%，纳斯达克指数收跌0.24%
根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点；标准普尔500指数收跌3.38点，或0.14%，至2,353.78点；纳斯达克指数收挫14.15点，或0.24%，至5,866.77点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
英镑表现不及欧元 ，后者连续第二日上涨。欧元兑英镑上涨0.2%至0.8385英镑，受益于欧元区较紧的流动性，以及欧洲银行业者汇回资金以增强资本金基础。
欧洲央行不愿放松货币政策以抗击通胀率下滑，也扶助了欧元。
野村外汇策略师Yujiro Gato说：“短期内，英镑动能看起来的确偏弱；而欧洲央行的立场没有那么宽松，这利好欧元。”
“不过中期而言，我们看好英镑更甚于欧元，因英国和欧元区经济前景存在差异。对我们而言，英镑仍将是表现最好的欧洲货币。”(完)
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(编译 王洋; 审校 徐文焰)
根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点；标准普尔500指数收跌3.38点，或0.14%，至2,353.78点；纳斯达克指数收挫14.15点，或0.24%，至5,866.77点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透纽约/伦敦4月11日 - 可可期货周二从四周低位攀升，因在三日 大幅抛售后投资者卖盘枯竭，阿拉比卡咖啡和糖期货也上涨。 7月纽约可可 收涨24美元，或1.22%，报每吨1,988美元，盘中 低见1,945美元。 7月伦敦可可 收高14英镑，或0.88%，报每吨1,603英镑，盘中 低见1,569英镑。 5月原糖期货 收高0.09美分，或0.54%，报每磅16.72美分，盘 中急挫约2.5%后反弹。 5月白糖期货 收高5.40美元，或1.1%，报每吨484.20美元，交 易商注意到在该合约周四到期前，基金展期交易增加。 5月阿拉比卡咖啡 收高0.35美分，或0.3%，报每磅1.402美元。 5月罗布斯塔咖啡 收高22美元，或1.02%，报每吨2,176 美元。 Marex Spectron周二称，2017/18市场年全球咖啡市场可能将短缺430 万包(每包60千克)，因主要生产国巴西的
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