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市场报道 | 2013年 12月 11日 星期三 18:48 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元自两年高点回落，表现不及欧元

英镑表现不及欧元 ，后者连续第二日上涨。欧元兑英镑上涨0.2%至0.8385英镑，受益于欧元区较紧的流动性，以及欧洲银行业者汇回资金以增强资本金基础。

欧洲央行不愿放松货币政策以抗击通胀率下滑，也扶助了欧元。

野村外汇策略师Yujiro Gato说：“短期内，英镑动能看起来的确偏弱；而欧洲央行的立场没有那么宽松，这利好欧元。”

“不过中期而言，我们看好英镑更甚于欧元，因英国和欧元区经济前景存在差异。对我们而言，英镑仍将是表现最好的欧洲货币。”(完)

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(编译 王洋; 审校 徐文焰)
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