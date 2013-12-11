重温稿-《分析》2014年股市情势成形，赶搭最后一波多头行情需格外审慎

美国股市：道琼工业指数微跌0.03%，纳斯达克指数收跌0.24%
根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点；标准普尔500指数收跌3.38点，或0.14%，至2,353.78点；纳斯达克指数收挫14.15点，或0.24%，至5,866.77点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
(重温稿)
撰稿 Mike Dolan
路透伦敦12月11日 - 虽然酒吧仍在供酒，不过最后点单时间可能已经快到了。
就像祭典节庆上的狂欢游客，今年在发达国家股市赚进高达30%收益的投资人，可能忍不住想再享受最后一口胜利的美酒。但是从新年度的种种预测看来，现在可能最好让头脑清醒一下。
只有极少数人真的认为股市已经过热，即使明年展望确实存在这个疑问。真要说的话，泡沬是在债市，而且目前是靠着央行料将维持近零利率的协助支撑。
但无论你怎么看美联储或英国央行的政策前景，美国或英国股市的狂欢行情或许都要开始步入尾声了。
“风险资产行情终点进入倒数计时了，”巴克莱全球研究主管Larry Kantor本周在报告中写道，他预期利润率将触顶回落，股票相对债券的投资价值将下滑。
贝莱德策略师Ewen Cameron-Watt认为还有能够从股票及较高收益证券搾出残余获利的机会。但他也警告，“当水果开始挤不出汁的时候，投资人应该准备好将之丢弃。”
荷银私人银行表示，目前整体上仍选择超配股票。但投资长Didier Duret也指出“多项条件支持分散投资组合，以降低风险。”
当然，最大的讽刺在于，这些教人提高警觉的警告纷纷出炉之际，偏偏正是美国及英国经济复苏终于扩大的时候。
但是过去四年来，英美股市已经提前反映国内外经济成长因素。美国标准普尔500指数 已经从2009年低点上涨到近三倍水准。英国富时100指数 也上涨到近两倍水准。
结果就是，如果以预估市盈率(本益比)与历史平均水准相比，多数欧美股市再也称不上便宜了。
不过欧美股市也还不到贵得离谱。从明晟MSCI的各国指数比较图表可以看出，除了日本及部分欧元区国家之外，多数发达国家市场的预估市盈率目前高于10年平均水准，但远低于10年高位。
一些泡沬忧心论调是根据诺贝尔奖得主Robert Shiller的评估模型，若根据Shiller的10年通胀调整市盈率计算方式，则标普500指数市盈率比1950年以来的平均值高出25-30%。但是先别紧张，目前仍然低于2008年金融危机前的水准，更比不上2000年网路泡沬时市盈率高于40的水准。
而多头人士亦举出理由反驳Shiller的市盈率指标，他们强调，这项指标并未考量到企业手上囤积的约2万亿(兆)美元现金对股价的强力支撑--支撑方式包括扩大回购股票、展开并购或恢复先前压抑的资本支出。
各国股市估值对照图表 link.reuters.com/hus35v
Shiller 标普500市盈率走势图 link.reuters.com/hus35v
主要地区股市风险溢价走势对照图 link.reuters.com/mum95s
美国股市风险溢价走势图 link.reuters.com/kuf64s
**“博傻”**
如果估值是靠不住的，那我们的担心来自何处？
一年前很多人鼓吹长期投资组合出现“大转向”，从类似泡沫的债券向不招人喜欢的股市转移，而现在，股市风险溢价(ERP)可能是个更好的衡量指标。
主要地区股市风险溢价走势对照图 link.reuters.com/mum95s
股市风险溢价(ERP)是用预估盈利收益率减去10年期政府公债实质收益率的所得。ERP是拿其他固定收益资产与股票做比较，而不是与股市自己的历史市盈率比较。
股市估值目前看上去明显还算便宜，美国、英国和欧元区的ERP为5%或更高，且仍高于30年均值。不过，ERP在过去两年已经下降过半，目前还在继续下滑。至少美国股市已经回到2008年以前的水平。
虽然这还远高于网络泡沫时代的“零”风险溢价，但该数字下滑成为一大令人不安的因素，并让大家重新重视经济和央行风险。
“2014年初，威胁市场稳定的首要因素是美国经济回升速度超过预期，这将推动投资者预期央行将提前开始升息，从而对目前的固定收益和股票估值构成挑战，”巴克莱的Kantor称。
或许正如摩根大通资产管理公司的策略分析师Stephanie Flanders所说，股市需要有“就业逐步增加”的经济复苏来保持牛市--这种情况下，工人生产率的提高可防止经济迅速出现增长过热，也可让央行保持宽松政策。
在Flanders看来，需要维持一个微妙的平衡点。她认为巧妙挑选股票和投资地区将带来回报，而且“积极型投资经理的表现机会来了”。
贝莱德的Cameron-Watt认为债市估值明显偏高，并指出诸如“低门槛”贷款等产品的回归都属于“博傻行为”，不过还没到泡沫的地步。
贝莱德还有个更惊人的发现：那些“搭上走势顺风车的投资者在卷土重来，他们押注用昨天的策略还能在明天再赚一笔。”
如果这就是市场涨势的支点所在，也许抽身离场的时候到了。(完) (编译 蔡美珍/朱晓军; 审校 白云)
根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点；标准普尔500指数收跌3.38点，或0.14%，至2,353.78点；纳斯达克指数收挫14.15点，或0.24%，至5,866.77点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透纽约/伦敦4月11日 - 金价周二跳升近2%，至五个月新高，因朝鲜和中东局势以及即将举行的法国大选令政治和安全忧虑不断加重，投资人寻求避险。
路透纽约/伦敦4月11日 - 可可期货周二从四周低位攀升，因在三日 大幅抛售后投资者卖盘枯竭，阿拉比卡咖啡和糖期货也上涨。 7月纽约可可 收涨24美元，或1.22%，报每吨1,988美元，盘中 低见1,945美元。 7月伦敦可可 收高14英镑，或0.88%，报每吨1,603英镑，盘中 低见1,569英镑。 5月原糖期货 收高0.09美分，或0.54%，报每磅16.72美分，盘 中急挫约2.5%后反弹。 5月白糖期货 收高5.40美元，或1.1%，报每吨484.20美元，交 易商注意到在该合约周四到期前，基金展期交易增加。 5月阿拉比卡咖啡 收高0.35美分，或0.3%，报每磅1.402美元。 5月罗布斯塔咖啡 收高22美元，或1.02%，报每吨2,176 美元。 Marex Spectron周二称，2017/18市场年全球咖啡市场可能将短缺430 万包(每包60千克)，因主要生产国巴西的