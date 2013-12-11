重发-东南亚股市：多数收跌，泰国股市面对政治风险仍小升

(重发以调整标题措辞)
路透曼谷12月11日 - 东南亚股市周三多数收跌，因市场参与者在美国刺激政策面临不确定性之际锁定获利，马来西亚股市脱离前一日创下的纪录收盘高位，而泰国股市录得温和涨幅。
马来西亚股市 收跌0.06%，周二创下纪录收盘高位1,843.85。马来西亚股票交易所称外国投资者当日卖超1.6246亿马币。
泰国股市 小升0.1%，煤矿股Banpu 和PTT Exploration and Production 涨幅居前，都超过3%。
外资周三在泰国股市卖超35.2亿泰铢(1.0954亿美元)，在此前13个交易日中共计卖超14.9亿美元。
泰国总理英拉的支持者表示，他们可能走上街头保护政府，从而可能与逼迫英拉提前举行选举的抗议者发生冲突。
新加坡股市 连续第七日下跌，收低0.7%至9月6日以来最低收位。亚洲股市大多收低，因为投资者了结获利。
涨跌 当日 今年以来 2012年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 393.89 -0.73 -0.18 -7.12 424.10
新加坡 3060.74 -20.98 -0.68 -3.36 3167.08
马来西亚 1842.82 -1.03 -0.06 +9.11 1688.95
泰国 1369.35 1.93 +0.14 -1.62 1391.93
印尼 4271.74 -3.94 -0.09 -1.04 4316.69
菲律宾 5888.74 2.34 +0.04 +1.31 5812.73
越南 505.31 -6.29 -1.23 +22.14 413.73
(完)
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(编译/审校 王洋/徐文焰)