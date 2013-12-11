美国各类经济指标总览--2013/12/11

美国股市：道琼工业指数微跌0.03%，纳斯达克指数收跌0.24%
根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点；标准普尔500指数收跌3.38点，或0.14%，至2,353.78点；纳斯达克指数收挫14.15点，或0.24%，至5,866.77点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
美国财政部周三公布，11月联邦预算赤字为1,350亿美元，较2012年11月锐减21%。接受路透调查的分析师预期赤字为1 ,450亿美元。11月政府支出为3,180亿美元，较上年同期减少5%。11月政府收入同比激增13%，至1,820亿美元。 当前值 前次值 失业率(%) 7.0 (11月) 7.3 (10月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加20.3 (11月) 增加20.0 (10月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (11月) +0.2 (10月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (10月) +0.2 (9月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (10月) +0.1 (9月) 实质所得(%) +0.1 (10月) -0.3 (9月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.2 (10月) -0.1 (9月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.2 (10月) +0.1 (9月) 国内生产总值(GDP)(%) +3.6 (第三季修正值) +2.5 (第二季终值) GDP平减指数(%) +2.0 (第三季修正值) +0.6 (第二季终值) 零售销售(%) +0.4 (10月) 持平 (9月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差406.4 (10月) 逆差429.7 (9月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) -0.1 (10月) +0.7 (9月修正值) 产能利用率(%) 78.3 (9月) 77.9 (8月修正值) 初请失业金人数(万人) 29.8 (11月30日当周) 32.1 (11月23日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字1,350 (11月) 赤字920 (10月) 领先指标(%) +0.2 (10月) +0.9 (9月修正值) 个人所得(%) -0.1 (10月) +0.5 (9月) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (10月) +0.1 (9月) 消费者信贷(亿美元) 增加181.9 (10月) 增加162.9 (9月修正值) 企业库存(%) +0.6 (9月) +0.4 (8月修正值) 建筑支出(%) +0.8 (10月) -1.4 (9月修正值) 消费者信心 70.4 (11月) 72.4 (10月修正值) 房屋开工(万户) 89.1 (8月) 88.3 (7月修正值) 建筑许可(万户) 103.9 (10月修正值) 103.4 (9月修正值) 成屋销售(万户) 512 (10月) 529 (9月修正值) 新屋销售(万户) 44.4 (10月) 35.4 (9月) 工厂订单(%) -0.9 (10月) +1.8 (9月) 耐久财(耐用品)订单(%) -2.0 (10月) +4.1 (9月修正值) 供应管理协会非制造业指数 53.9 (11月) 55.4 (10月) 供应管理协会制造业指数 57.3 (11月) 56.4 (10月) 趸售(批发)库存(%) +1.4 (10月) +0.5 (9月修正值) 进口物价(%) -0.7 (10月) +0.1 (9月修正值) 出口物价(%) -0.5 (10月) +0.4 (9月修正值) 单位劳工成本(%) -0.6 (第三季初值) +0.5 (第二季修正值) 非农业生产率(%) +1.9 (第三季初值) +1.8 (第二季修正值) 经常账(亿美元) 赤字988.9 (第二季) 赤字1,049.0 (第一季修正值)
根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点；标准普尔500指数收跌3.38点，或0.14%，至2,353.78点；纳斯达克指数收挫14.15点，或0.24%，至5,866.77点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透纽约/伦敦4月11日 - 可可期货周二从四周低位攀升，因在三日 大幅抛售后投资者卖盘枯竭，阿拉比卡咖啡和糖期货也上涨。 7月纽约可可 收涨24美元，或1.22%，报每吨1,988美元，盘中 低见1,945美元。 7月伦敦可可 收高14英镑，或0.88%，报每吨1,603英镑，盘中 低见1,569英镑。 5月原糖期货 收高0.09美分，或0.54%，报每磅16.72美分，盘 中急挫约2.5%后反弹。 5月白糖期货 收高5.40美元，或1.1%，报每吨484.20美元，交 易商注意到在该合约周四到期前，基金展期交易增加。 5月阿拉比卡咖啡 收高0.35美分，或0.3%，报每磅1.402美元。 5月罗布斯塔咖啡 收高22美元，或1.02%，报每吨2,176 美元。 Marex Spectron周二称，2017/18市场年全球咖啡市场可能将短缺430 万包(每包60千克)，因主要生产国巴西的
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