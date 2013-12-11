国际油市：新加坡燃料油现货价差持稳，北亚船用燃料油供给趋紧

金属期市：期铜触及两周低点，期锌跌至三个月最低
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
路透新加坡12月11日 - 新加坡燃料油现货价差周三几乎未见变动，反映出市场基本面稳定，而日本和韩国的船运燃料油供给依旧紧张。
路透数据显示，380-cst燃料油现货价差收窄0.06美元至每吨较新加坡现货报价贴水1.30美元。
一位在新加坡的交易员说：“不要认为今天新加坡燃料油市场有什么大的变动。”
交易员称，新加坡的船用燃料油需求仍然迟滞，迫使卖家报出低价。
新加坡380-cst船用燃料油升水下跌1.89美元至每吨2.67美元。
在韩国船用燃料油市场上，交易员表示供给已经改善，韩国的船用燃料油目前较新加坡报价有每吨约45美元的升水，低于11月末的60美元。
消息称，从12月13日起将有来自SK Energy、GS Caltex、S-Oil以及Hyundai Oilbank四家炼厂的供给。
交易员表示日本的供给吃紧，目前价格较韩国燃料油更贵。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 徐文焰)
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路透4月11日 - 美国农业部(USDA)周四公布的月度全球农作物供需报 告中主要资讯如下: 全球供需预估 2016/17 2015/16 4月 3月 4月 小麦(百万吨) 澳洲产量 35.00 35.00 24.17 澳洲出口 25.00 25.50 16.12 阿根廷产量 16.00 16.00 11.30 阿根廷出口 10.10 10.10 9.60 欧盟产量 144.66 144.66 160.00 欧盟出口 26.50 25.50 34.69 加拿大产量 31.70 31.70 27.59 加拿大出口 20.00 20.50 22.13