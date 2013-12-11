国际油市：新加坡燃料油现货价差持稳，北亚船用燃料油供给趋紧

路透新加坡12月11日 - 新加坡燃料油现货价差周三几乎未见变动，反映出市场基本面稳定，而日本和韩国的船运燃料油供给依旧紧张。

路透数据显示，380-cst燃料油现货价差收窄0.06美元至每吨较新加坡现货报价贴水1.30美元。

一位在新加坡的交易员说：“不要认为今天新加坡燃料油市场有什么大的变动。”

交易员称，新加坡的船用燃料油需求仍然迟滞，迫使卖家报出低价。

新加坡380-cst船用燃料油升水下跌1.89美元至每吨2.67美元。

在韩国船用燃料油市场上，交易员表示供给已经改善，韩国的船用燃料油目前较新加坡报价有每吨约45美元的升水，低于11月末的60美元。

消息称，从12月13日起将有来自SK Energy、GS Caltex、S-Oil以及Hyundai Oilbank四家炼厂的供给。

交易员表示日本的供给吃紧，目前价格较韩国燃料油更贵。(完)

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