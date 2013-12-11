美国数据：12月6日当周抵押贷款申请略增，结束五周连跌势头

路透12月11日 - 周三公布的产业团体报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请小幅增加，此前曾连续五周下滑。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，12月6日止当周经季节调整后的抵押贷款申请指数上升1%。

经季节调整的再融资申请指数上升2.1%，购房贷款指数则小升0.9%。

再融资申请在整体抵押贷款活动中所占比重升至65%，此前一周为63%。

可调整利率抵押贷款(ARM)在整体抵押贷款申请中占比增至8.1%，为2008年7月以来最高水准。

30年期固息抵押贷款利率平均为4.61%，为9月以来最高，较此前一周的4.51%上升10个基点。