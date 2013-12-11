美国数据：12月6日当周抵押贷款申请略增，结束五周连跌势头

标题新闻：法国政府将今年公共赤字/GDP目标从2.7%上调至2.8%，料到2020年降至1.3%-回声报
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路透12月11日 - 周三公布的产业团体报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请小幅增加，此前曾连续五周下滑。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，12月6日止当周经季节调整后的抵押贷款申请指数上升1%。
经季节调整的再融资申请指数上升2.1%，购房贷款指数则小升0.9%。
再融资申请在整体抵押贷款活动中所占比重升至65%，此前一周为63%。
可调整利率抵押贷款(ARM)在整体抵押贷款申请中占比增至8.1%，为2008年7月以来最高水准。
30年期固息抵押贷款利率平均为4.61%，为9月以来最高，较此前一周的4.51%上升10个基点。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)
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路透约翰内斯堡4月11日 - 南非兰特周二上涨，因美元普跌，以及南非高等法院将考虑，对总统祖马的不信任投票是否采用不记名方式进行。