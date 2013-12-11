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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 07:30 BJT

重温稿-中国假期：国务院办公厅发布2014年假期安排，元旦放假一天不调休

路透北京12月11日 - 中国国务院办公厅周三发布2014年部分节假日安排的通知，其中元旦(周三)放假一天不调休。

国务院并公布关于修改《全国年节及纪念日放假办法》的决定，将春节假期的三天放假安排从原来的农历除夕至正月初二，调整为正月初一至初三。

全国假日办此前曾出炉三套法定节假日调休安排方案，向社会公开征求意见，其中就包括节假日逢周三时不调休，仅在当天放假。

下附2014年节假安排:

元旦：1月1日放假一天。 　　春节：1月31日至2月6日放假调休，共七天。1月26日（星期日）、2月8日（星期六）上班。 　　清明节：4月5日放假，4月7日（星期一）补休。 　　劳动节：5月1日至3日放假调休，共三天。5月4日（星期日）上班。 　　端午节：6月2日放假，与周末连休。 　　中秋节：9月8日放假，与周末连休。 　　国庆节：10月1日至7日放假调休，共七天。9月28日（星期日）、10月11日（星期六）上班。（完） (发稿 张胜男; 审校 张喜良)
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