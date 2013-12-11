重温稿-中国假期：国务院办公厅发布2014年假期安排，元旦放假一天不调休

金属期市：期铜触及两周低点，期锌跌至三个月最低
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
路透北京12月11日 - 中国国务院办公厅周三发布2014年部分节假日安排的通知，其中元旦(周三)放假一天不调休。
国务院并公布关于修改《全国年节及纪念日放假办法》的决定，将春节假期的三天放假安排从原来的农历除夕至正月初二，调整为正月初一至初三。
全国假日办此前曾出炉三套法定节假日调休安排方案，向社会公开征求意见，其中就包括节假日逢周三时不调休，仅在当天放假。
下附2014年节假安排:
元旦：1月1日放假一天。 春节：1月31日至2月6日放假调休，共七天。1月26日（星期日）、2月8日（星期六）上班。 清明节：4月5日放假，4月7日（星期一）补休。 劳动节：5月1日至3日放假调休，共三天。5月4日（星期日）上班。 端午节：6月2日放假，与周末连休。 中秋节：9月8日放假，与周末连休。 国庆节：10月1日至7日放假调休，共七天。9月28日（星期日）、10月11日（星期六）上班。（完） (发稿 张胜男; 审校 张喜良)
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路透伦敦4月11日 - 指标避险德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透4月11日 - 美国农业部(USDA)周四公布的月度全球农作物供需报 告中主要资讯如下: 全球供需预估 2016/17 2015/16 4月 3月 4月 小麦(百万吨) 澳洲产量 35.00 35.00 24.17 澳洲出口 25.00 25.50 16.12 阿根廷产量 16.00 16.00 11.30 阿根廷出口 10.10 10.10 9.60 欧盟产量 144.66 144.66 160.00 欧盟出口 26.50 25.50 34.69 加拿大产量 31.70 31.70 27.59 加拿大出口 20.00 20.50 22.13