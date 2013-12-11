国际油市：石脑油裂解价差走坚，受季节性需求推动

路透新加坡12月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周三走坚，交易员表示这是受益于来自北亚石化企业典型的年底需求。

消息人士表示，北亚的石脑油需求增加也是由于液化石油气(LPG)的价格走升。

“乙烯裂解装置已降低了LPG使用量，并且现在仅使用石脑油。石化利润率很好，因此这些都是利好因素。”

路透数据显示，2月下半月交货的石脑油价格大约比1月下半月到岸的船货均价低10%左右。

贸易消息人士表示，企业人气可能会受到来自西方的1月到岸船货数量巨大的影响，预计这些船货将达到200万吨，为今年最高。

相比之下，12月的到岸船货估计在150万吨左右。

贸易消息人士表示，几家韩国终端用户可能仍然短缺2-3艘船货。台塑石化也发布一招标，求购1月下半月到岸的船货。

韩国石化厂商Lotte Chemical周三标购2月上半月到岸的石脑油，但招标结果的细节尚不得而知。

一位在日本的交易员表示，日本的终端用户1月下半月的需求似乎已得到满足。(完)

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