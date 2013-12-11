国际油市：石脑油裂解价差走坚，受季节性需求推动

金属期市：期铜触及两周低点，期锌跌至三个月最低
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
路透新加坡12月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周三走坚，交易员表示这是受益于来自北亚石化企业典型的年底需求。
消息人士表示，北亚的石脑油需求增加也是由于液化石油气(LPG)的价格走升。
“乙烯裂解装置已降低了LPG使用量，并且现在仅使用石脑油。石化利润率很好，因此这些都是利好因素。”
路透数据显示，2月下半月交货的石脑油价格大约比1月下半月到岸的船货均价低10%左右。
贸易消息人士表示，企业人气可能会受到来自西方的1月到岸船货数量巨大的影响，预计这些船货将达到200万吨，为今年最高。
相比之下，12月的到岸船货估计在150万吨左右。
贸易消息人士表示，几家韩国终端用户可能仍然短缺2-3艘船货。台塑石化也发布一招标，求购1月下半月到岸的船货。
韩国石化厂商Lotte Chemical周三标购2月上半月到岸的石脑油，但招标结果的细节尚不得而知。
一位在日本的交易员表示，日本的终端用户1月下半月的需求似乎已得到满足。(完)
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(编译 王洋; 审校 徐文焰)
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路透伦敦4月11日 - 指标避险德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透4月11日 - 美国农业部(USDA)周四公布的月度全球农作物供需报 告中主要资讯如下: 全球供需预估 2016/17 2015/16 4月 3月 4月 小麦(百万吨) 澳洲产量 35.00 35.00 24.17 澳洲出口 25.00 25.50 16.12 阿根廷产量 16.00 16.00 11.30 阿根廷出口 10.10 10.10 9.60 欧盟产量 144.66 144.66 160.00 欧盟出口 26.50 25.50 34.69 加拿大产量 31.70 31.70 27.59 加拿大出口 20.00 20.50 22.13