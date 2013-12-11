欧元区金融：银行业者有足够的抵押品用于获得融资--ECB冈斯坦西欧

美国股市：道琼工业指数微跌0.03%，纳斯达克指数收跌0.24%
根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点；标准普尔500指数收跌3.38点，或0.14%，至2,353.78点；纳斯达克指数收挫14.15点，或0.24%，至5,866.77点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透法兰克福12月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，所有欧元区国家都不缺乏用于获得欧洲央行贷款的合格抵押品，这意味着银行业者可以随意增加融资。
货币市场利率和欧元汇率在最近几周双双攀升，因为一直以来帮助维持借贷成本稳定在纪录低位的欧洲央行备用现金持续减少。
“我可以告诉你们，所有(欧元区)国家、所有银行部门现在都有合格抵押品，可以用来获得低成本融资，”冈斯坦西欧在一次活动上表示。
他还补充道，欧洲央行很难影响到银行如何使用现金，但表示他希望一旦经济复苏动能增强，银行房贷将会增加。
对于欧元区财长刚刚就建立单一银行问题解决机制达成的协议，冈斯坦西欧说欧洲央行没有获得足够的信息，无法发表评论。(完)
根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点；标准普尔500指数收跌3.38点，或0.14%，至2,353.78点；纳斯达克指数收挫14.15点，或0.24%，至5,866.77点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透纽约/伦敦4月11日 - 可可期货周二从四周低位攀升，因在三日 大幅抛售后投资者卖盘枯竭，阿拉比卡咖啡和糖期货也上涨。 7月纽约可可 收涨24美元，或1.22%，报每吨1,988美元，盘中 低见1,945美元。 7月伦敦可可 收高14英镑，或0.88%，报每吨1,603英镑，盘中 低见1,569英镑。 5月原糖期货 收高0.09美分，或0.54%，报每磅16.72美分，盘 中急挫约2.5%后反弹。 5月白糖期货 收高5.40美元，或1.1%，报每吨484.20美元，交 易商注意到在该合约周四到期前，基金展期交易增加。 5月阿拉比卡咖啡 收高0.35美分，或0.3%，报每磅1.402美元。 5月罗布斯塔咖啡 收高22美元，或1.02%，报每吨2,176 美元。 Marex Spectron周二称，2017/18市场年全球咖啡市场可能将短缺430 万包(每包60千克)，因主要生产国巴西的
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