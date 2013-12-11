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市场报道 | 2013年 12月 11日 星期三 20:53 BJT

欧元区金融：银行业者有足够的抵押品用于获得融资--ECB冈斯坦西欧

路透法兰克福12月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，所有欧元区国家都不缺乏用于获得欧洲央行贷款的合格抵押品，这意味着银行业者可以随意增加融资。

货币市场利率和欧元汇率在最近几周双双攀升，因为一直以来帮助维持借贷成本稳定在纪录低位的欧洲央行备用现金持续减少。

“我可以告诉你们，所有(欧元区)国家、所有银行部门现在都有合格抵押品，可以用来获得低成本融资，”冈斯坦西欧在一次活动上表示。

他还补充道，欧洲央行很难影响到银行如何使用现金，但表示他希望一旦经济复苏动能增强，银行房贷将会增加。

对于欧元区财长刚刚就建立单一银行问题解决机制达成的协议，冈斯坦西欧说欧洲央行没有获得足够的信息，无法发表评论。(完)
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