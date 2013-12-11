国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因取暖油需求增长

金属期市：期铜触及两周低点，期锌跌至三个月最低
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
路透新加坡12月11日 - 亚洲航煤裂解价差周三上升，因寒冬即将到来之际日本对于取暖油的需求增长。
路透数据显示，1月航煤裂解价差小升0.08美元至每桶较迪拜原油升水19.08美元。
日本石油连盟的最新数据显示，该国的煤油库存降至两周低点，国内销量较前周增长19%。
日本使用煤油取暖，通常会削减航煤的产量而尽最大力量生产煤油，这也会导致航煤价格走升。
台塑石化以每桶升水接近0.80美元的价格向Phillips 66 出售一艘含硫为10ppm的柴油，交易员表示这是近几个月该级别最低升水之一。
交易员表示，该地区充裕的供给也可能会对升水构成下行压力。
一行业消息人士称，在海湾地区，Emarat正在求购一艘船期为1月初的航煤船货，之前已从壳牌那里购入一艘12月船货。(完)
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(编译 王洋; 审校 徐文焰)
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路透伦敦4月11日 - 指标避险德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透4月11日 - 美国农业部(USDA)周四公布的月度全球农作物供需报 告中主要资讯如下: 全球供需预估 2016/17 2015/16 4月 3月 4月 小麦(百万吨) 澳洲产量 35.00 35.00 24.17 澳洲出口 25.00 25.50 16.12 阿根廷产量 16.00 16.00 11.30 阿根廷出口 10.10 10.10 9.60 欧盟产量 144.66 144.66 160.00 欧盟出口 26.50 25.50 34.69 加拿大产量 31.70 31.70 27.59 加拿大出口 20.00 20.50 22.13