国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因取暖油需求增长

路透新加坡12月11日 - 亚洲航煤裂解价差周三上升，因寒冬即将到来之际日本对于取暖油的需求增长。

路透数据显示，1月航煤裂解价差小升0.08美元至每桶较迪拜原油升水19.08美元。

日本石油连盟的最新数据显示，该国的煤油库存降至两周低点，国内销量较前周增长19%。

日本使用煤油取暖，通常会削减航煤的产量而尽最大力量生产煤油，这也会导致航煤价格走升。

台塑石化以每桶升水接近0.80美元的价格向Phillips 66 出售一艘含硫为10ppm的柴油，交易员表示这是近几个月该级别最低升水之一。

交易员表示，该地区充裕的供给也可能会对升水构成下行压力。

一行业消息人士称，在海湾地区，Emarat正在求购一艘船期为1月初的航煤船货，之前已从壳牌那里购入一艘12月船货。(完)

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