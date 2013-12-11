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市场报道 | 2013年 12月 11日 星期三 22:57 BJT

美国热股：万事达卡宣布股票分拆与调高季度股息，股价盘初劲扬近5%

路透12月11日 - 全球第二大信用卡与借记卡公司万事达卡 周二宣布按照1:10比例分拆股票，并将季度股息上调83%。

截至周二收盘，万事达卡的股价在标普500指数中排名第三高，位居Priceline.com 和谷歌 之后。

万事达卡周三盘初上涨4.88%，报800.89美元。(完)
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