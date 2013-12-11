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亚洲 | 2013年 12月 11日 星期三 23:00 BJT

美国热股：中星微电子大幅上扬逾10%，因获中国国内大订单

路透12月11日 - 中国芯片设计企业中星微电子 表示，旗下公司赢得一份来自保定公安局的订单，价值近4,100万美元。

中星微电子周三盘初大涨10.55%，报1.99美元。(完)
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