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市场报道 | 2013年 12月 11日 星期三 22:58 BJT

美国热股：Costco Wholesale一季度获利逊于预期，股价急跌2%

路透12月11日 - Costco Wholesale 第一季获利不及华尔街预估，因汽油价格下跌和汇率疲弱带来压力。

Costco Wholesale周三盘初下跌2%，报117.80美元。(完)
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