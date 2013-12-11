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市场报道 | 2013年 12月 11日 星期三 22:41 BJT

美国股市：开盘基本持平，投资人评估美国国会预算协议及其潜在影响

路透纽约12月11日 - 美国股市周三开盘基本持平，投资者谨慎评估美国国会达成的两年预算协议，及其对预计将在短期内开始的美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激政策可能造成的影响。

道琼工业指数 盘初微涨3.4点，或0.02%，至15,976.53点，标准普尔500指数 下跌0.2点，或0.01%，至1,802.42点，Nasdaq指数 上涨0.837点，或0.02%，至4,061.327点。(完)
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